¿Cuándo y a qué hora compite Simone Biles en el salto de caballo en París 2024?

Historia pura en París 2024. La catalogada como la mejor gimansta de todos los tiempos, quiere seguir imponiendo récords y colgándose medallas en los Juegos del Verano. Este sábado 3 de agosto, Simone Biles se robará todas las miradas, cuando dispute la final de Salto de Caballo, la prueba favorita de la estadounidense.

A lo largo de los años, desde su apareción en Río 2016 deslumbró al mundo. La misma fama y algunos problemas personales, la hicieron abandonar Tokio 2020, pero para la Justa actual llegó con sed de una revancha personal, y cada actividad, cada salto se nota esa ambición, pero hay algo diferente ahora, lo disfruta.

La increíble vista desde las alturas en Francia | De Toluca a París con Christian Martinoli

Te puede interesar: ¿Merecían el oro? Clavadistas chinos elogian a Osmar Olvera y Juan Celaya tras su actuación

¿A qué hora compite Simone Biles en la Final del salto de caballo en París 2024?

Su turno será este sábado a las 8:20 AM (tiempo del centro de México) en el salto de caballo, prueba que en Río 2016 ya ganó, pero que en Tokio 2020 no pudo participar. Su competencia será ante otras siete participantes, para la dos veces medallista en París 2024, con el oro por equipos, y el primer lugar en el All Round individual.

Bulgaría | Valentina Georgieva



Corea del Norte | Ok An Chang

Canadá | Shallon Olsen

Canadá | Elsabeth Black

Brasil | Rebeca Andrade

Corea | Seojeong Yeo

Estados Unidos | Jade Carey

Las medallas que tiene Simone Biles en la historia de los Juegos Olímpicos

Entre medallas en Juegos Olímpicos y Campeonato Mundiales, la atleta estadounidense suma 39 preseas, pero en las Justas Veraniegas ha ganado nueve, seis de oro, una plata y dos de bronce.

Río 2016: Oro. Competición por equipos

Río 2016: Oro. Competición general individual

Río 2016: Oro. Salto

Río 2016: Oro. Suelo

Río 2016: Bronce. Barra de equilibrio

Tokio 2020: Plata. Competición por equipos

Tokio 2020: Bronce. Barra de equilibrio

París 2024: Oro. Competición por equipos

París 2024: Oro. Competición general individual