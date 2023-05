Estamos a solo 180 minutos de la final: Simone Inzaghi

El técnico italiano Simone Inzaghi, entrenador del Inter de Milán, puso en valor la temporada de su equipo, que en agosto solo veía la final de la Champions League como “un sueño” que ahora tiene a solo “180 minutos”.

“No tenemos que tener miedo, tenemos que tener muchas ganas. Esperamos que estas dos tardes puedan darnos esa final que en agosto era un sueño y ahora estamos a 180 minutos. El equipo viene bien anímicamente, tendremos que usar mucho la cabeza y el corazón. Del corazón no tengo dudas, tendremos que ser buenos utilizando la cabeza”, declaró en conferencia de prensa previa al encuentro ante el AC Milan de este miércoles 10 de mayo en el césped del Giuseppe Meazza.

Inzaghi destacó la relevancia añadida de jugar un derbi milanés: “El partido no es un derbi, es el derbi. Estoy bastante tranquilo porque he visto a los chicos trabajar concentrados”.

“Todos sabemos la importancia que tiene para nosotros, para el club y para los aficionados. Queremos afrontarlo de la mejor manera posible. Sabemos que el futbol está hecho de momentos. hemos partido puntos en partidos importantes, pero había que taparse los oídos y pedalear”, adjunto.

El Derby della Madonnina se ha jugado 7 veces en 20 meses

“Hemos jugado siete derbis en estos 20 meses que pueden darnos claves importantes, pero al mismo tiempo sabemos que cada partido es único. Habrá momentos en los que seremos más ofensivos y otros en los que seremos más defensivos”, apuntó el técnico del Inter.

El Milan podría acusar la baja del portugués Rafael Leao, algo que no condicionará el esquema interista, según Inzaghi.

“Sabemos y conocemos sus cualidades (Leao). El hecho de que pueda estar o no, no afectará a nuestro plan de juego. Repito, no tengo ninguna certeza de si jugará o no. En este tipo de partidos, el que está llamado a jugar lo da todo. El Milan es un equipo de calidad, bien entrenado: no sólo juega al contraataque, también tiene un excelente regate y tendremos que estar bien en todo momento”, finalizó.