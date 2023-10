Alacrán Berchelt supera la báscula en su pelea de regreso

Este viernes se celebró en Mérida, Yucatán, la ceremonia de pesaje de la pelea de regreso de Miguel ‘Alacrán’ Berchelt quien se verá las caras ante un desafiante argentino Diego Ruiz, en combate que podrás ver por Azteca Siete.

Tras una larga ausencia luego de ser noqueado en dos ocasiones al hilo, Miguel Berchelt tiene la ilusión y por ello ha trabajado, con la firme intención de volver a los primeros planos, ahora actuando en la división de los ligeros.

Alacrán Berchelt aparecerá de regreso en Mérida, Yucatán, donde él dice es su segunda casa y esta semana le han mostrado apoyo por su retorno, gesto que no faltó este viernes en el pesaje.

Aquí podrás ver la pelea Miguel ‘Alacrán’ Berchelt ante Diego Ruiz este sábado 14 de octubre desde las 11:00 PM

Cumplen en la báscula Alacrán Berchelt y Diego Ruiz

En el pesaje, Miguel Alacrán Berchelt, detuvo la báscula en 61.300 kg, mostrando un físico muy trabajado y fuerte para encarar el reto.

Diego Ruiz, el argentino que se le pondrá enfrente en el desafío, por su parte marcó 61.100 kg para hacer oficial el enfrentamiento.

Las declaraciones previas al combate Alacrán vs Diego Ruiz

ZANFER

Alacrán Berchelt

“Regresar a Mérida, Yucatán me emociona, es como una segunda casa para mí, aquí hice mis pininos. Me siento muy feliz, me han dado mucho cariño en estos días”.

“Le agradezco y doy una bienvenida a Diego Ruiz, en Mérida la afición sabe mucho de boxeo, aquí puedes estar tranquilo, que si ganas la pelea, te darán la victoria”.

“Yo me preparé muy fuerte en Hermosillo, Sonora, estuve tres meses allá entrenando muy fuerte. Regresa en mi esquina Alfredo Caballero, me siento completo. Sentía que me faltaba algo, me siento como el Alacrán que iba por su primer campeonato, vengo bien preparado y lo demostraré este sábado. No falten”.

Diego Ruiz

“Estoy agradecido y con la mentalidad de ganar. Enfrente estará Miguel Berchelt, mis respetos para él, tiene una gran trayectoria es un gran campeón, pero yo vengo a hacer mi trabajo. Siempre lo he dado todo, en cada lugar. Los espero este sábado”.