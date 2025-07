Sin refuerzos, esta es la posible alineación de Pumas para enfrentar a Santos

Pumas arranca el nuevo torneo enfrentando a Santos en Torreón. Los felinos quieren cambiar la imagen que dejaron en el último torneo.

Este será el primer certamen completo con Efraín Juárez al mando del banquillo universitario. Una de las figuras que sumarán a la plantilla del entrenador azul y oro es Aaron Ramsey.

El galés podría sumar sus primeros minutos con Pumas en el futbol mexicano este mismo fin de semana.

“Estoy muy emocionado por el reto. Tengo muchas experiencias en mi carrera. Me di cuenta de las expectativas del club y estoy aquí para hacer mi parte, mi trabajo y estoy emocionado por el siguiente reto. El entrenador es gran parte de esto. Tuvimos muchas conversaciones, su visión de cómo ve el juego me emociona. Es joven en su carrera y él, junto con Eduardo, el presidente, la visión y valores que tiene este club fue algo que me emociono y de lo que quería ser parte”, eran las palabras de Ramsey previo al arranque del torneo.

Presentación de Aaron Ramsey | Del Arsenal y Juventus a C.U.

La posible alineación de Pumas para enfrentar a Santos en la Jornada 1 del Apertura 2025

Pumas tiene la presión de acabar con una sequía de 14 años sin trofeos de la Liga BBVA MX, algo que esperan cambiar bajo el mando del entrenador mexicano. Los felinos se han despedido de varios jugadores, nombres importantes como Ignacio Pussetto, Alex Padilla o Rogelio Funes Mori.

Para el partido ante Santos, Pumas tendría una alineación diferente a lo habitual:



Portero : Rodrigo Parra

: Rodrigo Parra Defensas : Nathan Silva, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Emiliano Villaseñor

: Nathan Silva, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Emiliano Villaseñor Mediocampistas : Adalberto Carrasquilla, José Caicedo, Santiago Trigos, Rodrigo López,

: Adalberto Carrasquilla, José Caicedo, Santiago Trigos, Rodrigo López, Delanteros: Guillermo Martínez. y Jorge Ruvalcaba.

Santos vs Pumas, fecha y horario del partido de la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El partido de la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX entre Santos y Pumas se llevará a cabo este sábado 13 de julio de 2025 en punto de las 7:00 pm tiempo del centro de México en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila.