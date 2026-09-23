Six Invitational 2027: São Paulo recibirá el mundial de Rainbow Six Siege

El Six Invitational 2027, principal torneo internacional de Rainbow Six Siege, ya tiene sede y fechas. São Paulo, Brasil, recibirá nuevamente el campeonato mundial de Ubisoft, con una etapa presencial que se disputará del 12 al 14 de febrero de 2027 en el Suhai Music Hall.

La competencia comenzará el 1 de febrero y se extenderá hasta el día 14, cuando se conozca al nuevo campeón mundial de Rainbow Six Siege. Las jornadas finales contarán con público y las entradas ya se encuentran disponibles para los aficionados que quieran vivir el evento desde el recinto.

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Hasta ahora, FaZe Clan es el único equipo confirmado para el Six Invitational 2027. La escuadra brasileña consiguió su boleto después de conquistar la Esports World Cup 2026, donde obtuvo otro título internacional. Las 19 plazas restantes serán definidas mediante el Ranking Global de Puntos para el SI y los clasificatorios regionales directos.

El regreso del campeonato a Brasil representa también el retorno del Six Invitational al país después de tres años. La última edición celebrada en territorio brasileño tuvo lugar en 2024, en el Ginásio do Ibirapuera, también en São Paulo.

Aquella edición dejó uno de los momentos más importantes de la historia competitiva de Rainbow Six. W7M Esports se proclamó campeón mundial después de remontar ante FaZe Clan en una final completamente brasileña, mientras que el torneo registró una importante asistencia presencial y récords de audiencia online.

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Para 2027, los aficionados podrán adquirir entradas desde aproximadamente 7.80 dólares, además de paquetes especiales para los tres días de competencia. Entre ellos se encuentra el Paquete Elite, que incluye acceso durante todo el fin de semana, entrada anticipada, acceso prioritario, una zona exclusiva de asientos y un kit con productos especiales del Six Invitational 2027.

Con São Paulo nuevamente como escenario, Rainbow Six Siege prepara una nueva batalla por el título mundial, mientras los equipos de distintas regiones buscan asegurar su lugar en uno de los eventos más importantes del calendario competitivo.