El Six Invitational anuncia su nueva sede para 2022

La escena de los deportes electrónicos se sigue viendo afectada por la ola de la variante de Covid 19, Ómicron y ahora la escena competitiva de RainbowSix anunciaron el cambio de sede del torneo más importantes de la industria debido a las restricciones que se impusieron en Canadá.

Este viernes 14 enero los organizadores del RainbowSix Invitational lanzó un comunicado donde anunciaron que el torneo internacional pasará de jugarse en Montreal a celebrarse en Estocolmo, capital de Suecia, todo esto será en la misma fechas que se tenían programadas desde el inicio.

⚠️ Actualización importante sobre el #SixInvitational 2022 ⚠️ pic.twitter.com/wavtW1oEGd — Rainbow Six Esports LATAM (@R6esportsLATAM) January 14, 2022

“Estamos agradecidos por el continuo apoyo y nos dedicaremos a brindar el mejor espectáculo posible para que lo veas desde tu hogar con emocionantes enfrentamientos internacionales, la presentación del año 7 y las nuevas experiencias para este evento.” Anunció RainbowSix Invitational.

Finalmente el magno evento arrancará del próximo 8 al 20 de febrero, todo esto acatará las medidas de seguridad sanitarias con el objetivo de brindar lo mejor a los jugadores, fanáticos, personal y socios.

“Nos vemos pronto en el Six Invitational 2022 y hasta entonces compartiremos más detalles sobre el evento en las próximas semanas”. finalizó el comunicado.

Aún esperamos al representante latinoamericano al mundial.

17 organizaciones esports ya consiguieron su pase al Six Invitational de los 20 lugares disponibles, los equipos latinos apenas comenzaron el torneo clasificatorio para ganar su pase a la tan ansiada competición.

Team One, Team BDS, Team Liquid, Ninjas in Pyjamas y Soniqs lideran la lista de los equipos internacionales mejor rankeados de cara al Six Invitational.

Alerta Atheris Esports

El torneo de clasificatorio de los equipos de Latam rumbo al Six Imvitational ya dio inicio, sin embargo ante un cosao de contagio por covid de un elemento de Atheris, el equipo de Alkapone terminó por se descalificado 15 min antes de disputar su primer encuentro en Brasil, terminando con el sueño del equipo mexicano de representar a la región.