Fortnite regresará a dispositivos con sistema operativo iOS

Luego de varios meses de espera, Fortnite podrá regresar a los dispositivos con sistema operativo iOS.

Si bien Epic Games y Apple mantuvieron un juicio legal, el Battle Royale estará disponible próximamente gracias al servicio de GeForce Now de NVIDIA.

"Fortnite en GeForce NOW se lanzará en una versión beta cerrada por tiempo limitado para dispositivos móviles, todo transmitido a través del navegador web Safari en iOS y la aplicación GeForce NOW para Android. La versión beta está abierta para el registro de todos los miembros de GeForce NOW y ayudará a probar la capacidad de nuestro servidor, la entrega de gráficos y el nuevo rendimiento de los controles táctiles”, comentó la compañía especializada en tecnología, NVIDIA.

Será el próximo jueves 20 de enero, cuando NVIDIA recibirá la versión de PC de Fortnite modificada con controles táctiles, por lo que los jugadores podrán volver al título de Epic Games mediante los dispositivos de Apple.

Es hora de jugar a @Fortnite_ES en iOS Safari y Android a través de GeForce NOW. 👉📱



A partir de hoy, apúntate para tener la oportunidad de jugar a la beta cerrada por tiempo limitado para móviles la semana que viene.



Prepárate ➡️ https://t.co/tMoqETp6IT pic.twitter.com/NHu3xPkIr4 — NVIDIA GeForce ES (@NVIDIAGeForceES) January 13, 2022

¿Qué pasó entre Epic Games y Apple?

El caso legal entre las compañías se derivó en agosto de 2020. Y es que Epic Games retiró Fortnite de la iOS App Store debido a que la tienda de dispositivos recortaba los ingresos del desarrollador en un 30 por ciento por las compras realizadas a través de la tienda de la empresa de la manzana.

Para poder regresar a jugar Fortnite en los dispositivos iOS, deberás seguir los siguientes pasos:



Iniciar sesión o crear una cuenta de NVIDIA. Posteriormente, deberás completar un formulario de registro para unirte a la lista de espera para labeta abierta. Finalmente, te harás miembro de GeForce Now. Tendrás que contar con una suscripción activa, ya sea la versión gratuita o prioritaria.

Fortnite Battle Royale está disponible en diferentes plataformas como PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y dispositivos móviles.

