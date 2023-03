Six Karma sorprende y vence a Estral esports en playoff de LLA 2023

Terminó el primer encuentro de playoffs en el que finalmente los equipos mexicanos se enfrentaron en un duelo que dejó más dudas que respuestas por parte de Estral Esports tras caer 3-1 en la grieta del invocador.

El primer juego comenzó con un claro control de Six Karma, la Ola Verde concretó el primer dragón a su favor y dos kills de suma importancia para el 1-0. El equipo que en su primer split en el máximo circuito logró pasar a la segunda fase del torneo con un récord de cuatro juegos a favor por tres derrotas.

En un duelo ida y vuelta, el mejor equipo de la temporada regular, Estral Esports compuso el juego a su favor, aplastando drásticamente a sus oponentes en todas las líneas de la grieta del invocador con actuaciones destacadas de su import coreano, Jaehoon “Hans SamD” Lee, quién se quedó a nada de concretar un pentakill al final del 1-1.

De manera extraña, equipo que salía del lado rojo logró potencializar su nivel por lo que el tercer duelo fue a favor de Six Karma, el nuevo equipo de la LLA finiquitó el duelo en 31 minutos con 16 Kills, 11 torretas a favor y una diferencia de 14.4k de oro.

Six Karma inició la cuarta partida de igual manera del lado rojo y como era de esperarse, los recién ascendidos inclinaron las balanza a su favor con notoriedad, para enviar a el águila de la LLA a la llave inferior de la segunda fase del Torneo de Apertura.