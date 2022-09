El sobrecalentamiento nos arruinó la carrera: Checo Pérez

Italia. Muchas dificultades tuvo el piloto de Red Bull ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de Italia de la Fórmula Uno donde en un momento de la competencia se encontró en el último puesto.

Sergio Pérez, que inició la carrera en el puesto 13, aunque en la clasificación terminó en el cuarto puesto, ya que fue penalizado por cambio de su motor combustión interna, tuvo problemas en las primeras vueltas con sus neumáticos donde salía humo en la llanta delantera derecha entrando a los pits para cambiarlos y salir en el puesto 20.

“Fue una carrera muy complicada, tuve que tomar muchas precauciones desde la vuelta 1, luego de ahí el neumático delantero derecho se empezó a sobrecalentar bastante y tuve que parar muy temprano, estaba en llamas. Tuve que hace unas tres o cuatro vueltas para poner los frenos en temperatura y poder empujar, eso nos arruinó la carrera”, comentó Checo poco después de haber terminado la competencia en el circuito de Monza.



Problemas de comunicación entre Checo Pérez y Red Bull



El piloto mexicano tuvo que afrontar las circunstancias normales de la carrera, como lo fue la aparición del safety car en las últimas vueltas cuando se encontraba en la sexta posición, justo después de que entró a pits por segunda vez, lo cual alteró su estrategia de carrera.





“No me preguntaron. Hubo muy poca comunicación, prácticamente me llamaron a pits. En ese momento el equipo tenía más información que yo, creo que estaría más cerca de [Lewis] Hamilton al final si no llegaba el safety car, pero llegó y perdimos la posición”, explicó.

Checo Pérez piensa que si hubiera alargado un poco más el uso de sus neumáticos (uso duro), podía terminar quinto y no sexto en Monza, aunque tampoco sabían que la carrera terminaría con safety car en pista.

“Al final yo creo que llegaba con neumático duro, podría haber terminado por delante de Hamilton, pero también pensábamos que podíamos recuperar si no llegaba el safety car, entonces fue una pena, todo se nos complicó hoy”, dijo.

¿Qué lugar ocupa Checo Pérez en el campeonato después del Gran Premio de Italia? Sergio Pérez se ubica en la tercera posición, debajo de Max Verstappen y Charles Leclerc.