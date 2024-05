Los sobrevivientes de la final de 2018 entre América y Cruz Azul

América y Cruz Azul disputan una nueva final del futbol mexicano. Ambos clubes fueron los mejores del torneo en la fase regular y ahora deberá lucha por el título del Clausura 2024: La 15 o la décima.

Igor Lichnovsky

Los jugadores de las actuales plantillas que estuvieron en aquella final de 2018

Uno de ellos es Henry Martín, el delantero no era tan relevante en aquel entonces como ahora, incluso no era titular en el equipo azulcrema. Hoy es el referente de los americanistas y acaba de renovar con el conjunto azulcrema. Otro de los jugadores que estuvo en aquella final fue Igor Lichnovsky, en aquel entonces el chileno portaba la playera de la máquina cementera y fue titular en ambos duelos de aquella final.

“Le decía a todos; jugadores, cuerpo técnico, que están en el día a día, hemos pasado muchas cosas desde nuestra llegada pero quiero destacar y rescatar de que estuvimos fuertes, unidos y esa atmósfera que respiramos todos los días al final trae su recompensa. Ahorita necesito ir a descansar, levantarme mañana y pensar en la final. Ahorita no hay respiro, hay que descansar, porque aún quedan dos partidos”, fueron las palabras de Martín Anselmi tras llegar a la final con Cruz Azul, su primera en el futbol mexicano.

Ya se palpita la gran final

Igor ha sido señalado este torneo por sus actividades fuera del campo, y por el podcast que realiza, el cual ha sido muy criticado por la prensa en México.

“Yo a veces pongo el ejemplo del avión, si se está cayendo el piloto se tiene que quedar tranquilo, yo confío a muerte en los jugadores, en la entrega, las cosas por casualidad no nos pasan, es trabajo de muchos meses y si no nos tenía que tocar no era, supimos sufrir una vez más Rayados tiene una nómina impresionante, te desborda tienen delanteros de mucha jerarquía, tienen medios que conducen, en algún momento teníamos que pasar por esto, después del gol pudimos manejarlo con más calma a partir de ahí arriesgamos”, sentenció el DT argentino tras superar a Rayados en la serie de semifinales del torneo Clausura 2024.

