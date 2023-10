Arriesgué, me olvidé de todo, sólo quería ganar en México: ‘Checo’ Pérez

El piloto azteca salió de la quinta posición y en la arrancada superó a otros monoplaza como el Ferrari de Carlos Sainz o el Alpha Tauri de Daniel Ricciardo, pero en la primera curva de la primera vuelta, el piloto azteca contactó el auto de Charles Leclerc y tuvo que abandonar la carrera.

“Sólo pensaba ganar la carrera y cuando vi la oportunidad me arriesgué y arriesgué de más, me voy orgulloso del trabajo del equipo. Soy consciente que tomé un riesgo muy grande, me olvidé de todo, del campeonato, solo pensé en ganar aquí. Es un circuito muy difícil de pasar, donde empiezas acabas, cuando vi la oportunidad, es un poco como Mónaco, cuando vi la oportunidad fui por ella”, mencionó ‘Checo’ Pérez tras abandonar el Gran Premio de México 2023.

Por otro lado ‘Checo’ habló de la temporada irregular qué está teniendo y el decirle adiós al sueño de ganar en casa o al menos obtener su mejor resultado.

“No ha sido una temporada ideal, así pasa, seguimos con muchas oportunidades en la tres próximas carreras y todo puede pasar. La oportunidad y el sueño de ganar aquí de olvidarme de todo, de vivir mi carrera con pasión, de vivir estos momentos con determinación me llevó a arriesgar, si me hubiera salido, hubiera salido de la primera curva en primer lugar”.

Por último el piloto tapatío aseguro que tiene mucha pasión y determinación aunque se va del fin de semana con mucha decepción.

“Si no hay pasión vete a tu casa, si estoy donde estoy es porque tengo la pasión y la determinación. Así son las carreras, no es la primera vez que me pasa, soy deportista , atleta, no hay más, sé que mañana todo mundo me matará pero me voy tranquilo a casa, di todo de mi y me voy orgulloso de mi equipo y de mí ,al final tienes que dar todo de ti y es lo que hice”.

