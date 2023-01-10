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Acusan de propuestas indecorosas al presidente del futbol francés

La agente de jugadores Sonia Souid ha denunciado el comportamiento inapropiado del presidente de la Federación Francesa de Futbol, Noël Le Graët

Sonia Souid y el presidente de la Federación Francesa de Futbol, Noël Le Graët
|EUROSPORT

Escrito por: Fernando Campos

Sonia Souid, agente de jugadores, en una entrevista para el diario francés 'L'Équipe' denunció el comportamiento inapropiado del presidente de la Federación Francesa de Futbol, Noël Le Graët entre 2013 a 2017.

Souid declará que recibió de parte del funcionario francés invitaciones a cenar, mensajes de texto y propuestas indecorosas para beneficiarla con operaciones relacionadas al futbol. "Me dijo claramente en una reunión que si estábamos más cerca, mis ideas y proyectos se harían realidad. Perdone el término, pero el presidente me veía como dos pechos y un culo. De muchas formas me hizo entender que le encantaría que yo terminase en su cama", apuntó.

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La agente se centra en una reunión en el año 2014 bajo la promesa de presentarle a Brigitte Henriques, máxima responsable del futbol femenino en la FFF. "En septiembre de 2014, me llama Le Graët, me dice que soy brillante, que he logrado hacer cosas extraordinarias y que quiere presentarme a Brigitte Henriques. Quiere que nos veamos en su apartamento de París. Dice que lo hace regularmente, que es más conveniente para él, más confidencial y por eso acepto. Tengo 28 años, soy una agente joven y él es el presidente de la FFF. Nunca me miró como agente sino como un caramelo".

"Cuando llego, ya veo dos copas de champán llenas. Estoy esperando a Brigitte Henriques, pero no llega y él agrega: 'Sabes, no la necesitamos. Si ambos somos lo suficientemente cercanos, podré hacer realidad tus ideas'. No toqué las copas, también tenía miedo de que hubiera metido algo... Hemos escuchados tantas historias...", comentó la entrevistada.

Sonia Souid es considerada la agente de jugadoras más influyente del futbol femenino en Francia, teniendo en cartera nombres como Kheira Hamraoui y Amandine Henry.

Duras críticas recibe Noël Le Graët por declaraciones sobre Zidane

Hace pocos días, Noël Le Graët estuvo metido en la polémica por declaraciones sobre Zinedine Zidane.

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"¿Zidane a Brasil? Me da absolutamente igual. Si se hubiese puesto en contacto conmigo para entrenar a la selección francesa no le habría cogido el teléfono. Haced un programa especial para que encuentre club", declaró el presidente de la FFF en una entrevista a RMC.

Resumen Atlante 4-0 Alebrijes | Jornada 1 | Liga Expansión MX

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