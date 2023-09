Rayados contaría con sorpresivo regreso para enfrentar a Tigres

A pesar de que las lesiones se hicieron presente en los atacantes del Monterrey, se informó que dos de sus referentes a la ofensiva lograron recuperarse para el partido del sábado en el Estadio Universitario.

Thomas Shea/USA TODAY Sports via Reuters Con Aug 8, 2023; Houston, TX, USA; CF Monterrey midfielder Sergio Canales (10) celebrates scoring on a penalty kick against Tigres in the second half at Shell Energy Stadium. Mandatory Credit: Thomas Shea-USA TODAY Sports

Se trata del español Sergio Canales, quien este juevesya trabajó con el equipo, además del argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori, quien parecía totalmente descartado hasta hace unos días.

“Tiene muchas ganas de poder estar, hoy lo voy a evaluar un poquito más específico y quizás podamos contar con él, no sé si de inicio o en la banca, pero lo encontré bien y me gustó algunas cosas que me dijo y quizá lo pueda llegar a considerar”, declaró el técnico Fernando Ortiz en la conferencia de prensa.

Cabe señalar que el “Mellizo” se perdió el último partido de los Rayados por dichas molestias y es la única esperanza de “9” para el Clásico Regio, ya que Rodrigo Aguirre, Germán Berterame y Ali Ávila no están disponibles para el encuentro.

Sin embargo, diferentes versiones periodísticas indican que el “Tano” Ortiz contempla arrancar sin un centro delantero nominal y apostar por algún elemento como Canales o Jesús “Tecatito” Corona en el eje del ataque.

En Tigres reconocen los nombres propios que posee Rayados

Un panorama con el que no se confían en los Tigres, porque reconocen que hay más jugadores talentosos que pueden causar peligro.

“Rayados tiene un plantel suficiente para tener variantes ante las posibles bajas, igual nosotros que hemos tenido que resolver en algunas circunstancias y buscar apoyo en jóvenes. Tenemos un plantel que es vasto y es muy confiable, competitivo”, comentó el entrenador Robert Dante Siboldi.

El conjunto de la UANL sólo contará con la ausencia del delantero mexicano Ozziel Herrera, quien no pudo recuperarse a tiempo de su lesión.

Bajo este escenario los Tigres recibirán a los Rayados en el Estadio Universitario este sábado 23 de septiembre en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.