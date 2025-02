Sorteo Champions League 2025: Así quedaron definidos los octavos de final hoy viernes 21 de febrero

El sorteo de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025 se llevó a cabo este viernes 21 de febrero en punto de las 5:00 de la mañana, tiempo de la CDMX. Ahí conocieron su suerte los 16 mejores equipos del futbol europeo, entre ellos el Real Madrid, que viene de derrotar al Manchester City en los playoffs , y ahora tendrá que medirse contra otro rival de peso completo.

Te puede interesar: VIDEO: El GOL de Santiago Gimenez con el Milan vs Feyenoord

Luego de la ronda de playoffs bajo el nuevo formato de la Champions League -que realizó su sorteo por los octavos de final- la UEFA dio a conocer a los 16 equipos invitados a la siguiente instancia misma en la que esperaron el Arsenal, Aston Villa, Atlético de Madrid, Barcelona, Inter de Millan, Bayer Leverkusen, Lille y Liverpool, cuadro que terminaron la Fase de Liga entre los primeros ocho lugares de la clasificación luego de ocho partidos disputados.

Por su parte, los otros equipos que lograron avanzar a los Octavos de Final fueron el Borussia Dortmund, cuadro que dejó en el camino al Sporting de Lisboa. El Bayern Munich se hizo del boleto tras eliminar al Celtic. Por su parte, el Benfica hizo lo propio frente al Mónaco. El Club Brujas viene de eliminar al Atalanta.

Feyenoord dejó fuera al Milan con Santiago Gimenez. Paris Saint-Germain no tuvo piedad contra Stade Brestois con un marcador global de 10-0.

El PSV se encargó de eliminar a la Juventus y finalmente, el Real Madrid obtuvo el pase tras vencer al Manchester City.

Madrid derby in the round of 16 👀 #UCLdraw pic.twitter.com/k9SIdIOOiO

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2025