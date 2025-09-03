Mundial 2026: Todas las selecciones clasificadas, lista actualizada
La Fecha FIFA de septiembre reactiva las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y se puede aumentar la lista de clasificados para el evento del próximo verano
El Mundial 2026 está a menos de un año de arrancar y cada Fecha FIFA se convierte en una auténtica carrera contra el tiempo para las selecciones que buscan un lugar en la primera Copa del Mundo con 48 participantes
Estados Unidos, México y Canadá, los tres países anfitriones, fueron los primeros en asegurar su boleto automático, pero la lista ya alcanza 13 combinados nacionales que tienen su pase garantizado.
La justa arrancará el 11 de junio de 2026, y esta ventana de septiembre puede ser decisiva, sobre todo en África, donde varias selecciones históricas tienen en sus manos sellar su clasificación al Mundial 2026.
África, la zona con más movimiento
El continente africano promete ser el gran foco de atención en esta Fecha FIFA. El formato establece que los ganadores de cada grupo avanzan directo al Mundial 2026, y de los nueve boletos disponibles, algunos podrían definirse ya en septiembre.
Egipto, Sudáfrica, Cabo Verde, Marruecos, Túnez, Ghana, Costa de Marfil y Argelia son los equipos que dependen de sí mismos para amarrar su pase en esta doble jornada.
Los segundos lugares con mejor rendimiento avanzarán a un repechaje interno que, tras semifinales y final, otorgará un lugar para la repesca intercontinental. Esta vía mantiene vivas las esperanzas de varias selecciones que buscan escribir historia.
En contraste, Asia tendrá que esperar un poco más. La ronda definitiva se jugará hasta octubre, con selecciones como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudita, Irak e Indonesia peleando por los últimos cupos directos y un pase al repechaje.
Concacaf, Conmebol y UEFA aún en camino
En Concacaf, además de los anfitriones, quedan tres boletos directos y dos lugares al repechaje por definir antes de noviembre. En Conmebol, la batalla es igualmente intensa, con seis pases directos y uno más al repechaje en juego.
Por su parte, en UEFA apenas arrancaron las eliminatorias en marzo pasado, por lo que todavía falta un largo camino para repartir los 16 lugares directos que tiene Europa.
Selecciones ya clasificadas al Mundial 2026:
Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá
AFC: Japón, Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Australia
Conmebol: Argentina, Brasil, Ecuador
OFC: Nueva Zelanda
Con cada jornada la emoción crece y septiembre puede ser clave para conocer a los próximos invitados de un Mundial 2026 histórico que ya ilusiona a millones en México y todo el continente.