Elogian al Chucky Lozano tras título del Napoli en Serie A

Napoli se quedó con el Scudetto tras empatar en la segunda parte del encuentro ante el Udinese, un duelo que los dirigidos por Luciano Spaletti comenzaron perdiendo por la mínima diferencia en los primeros 45 minutos. Pero apareció Victor Osimhen para marcar su tanto número 22 en la Serie A esta temporada y darle el título adelantado a la Ciudad del Sur de Italia. El Chucky Lozano ingresó sobre el final para tener participación en el duelo más importante de la temporada.

El Chucky Lozano se mantuvo como uno de los futbolistas más desequilibrantes de la plantilla del Napoli, y aunque su cuota goleador no fue tan alta como en otras campañas, sí generó mucho peligro en el frente a lo largo de la temporada. Napoli logró su tercer campeonato, desde la época de Diego Armando Maradona.

¿Qué dijo el técnico del Napoli sobre el Chucky Lozano tras ganar el Scudetto?

Al terminar el encuentro ante Udinese, el técnico del Napoli, Luciano Spalletti habló para los micrófonos de ESPN y destacó la labor del Chucky Lozano a lo largo de toda la temporada, por su carácter y la mentalidad que ha mostrado desde su llegada y ante los escenarios complicados.

“Lozano es un gran jugador, un futbolista que nos ha contribuido porque con su habilidad y su carácter es un joven con un carácter fuerte. Tiene la garra para jugar partidos de este nivel, la personalidad y el entusiasmo en los partidos importantes; yo he visto a muchos otros jugadores así y por eso he debido dividir un poco la tarea”.

Las palabras del Chucky Lozano

El atacante mexicano se mostró muy contento por el éxito obtenido, reflejo de todo el trabajo que se realizó a lo largo de toda la temporada, y no dudó en dedicar su campeonato a todo el país, “Se lo dedico a todos los mexicanos; a mis suegros. Y como se dice en México... ¡Viva México cabrones!”, sentenció el Chucky Lozano en entrevista.

Hirving Lozano confesó que ha sido un camino complicado desde su llegada al club italiano, donde aseguró que ha vivido muchas cosas que la gente desconoce, pero que al final se ha visto recompensado por el trabajo diario y con la calidad que ha puesto en todo el campeonato con el Napoli.

“Lo vivo muy apasionado, porque muchas personas no saben lo que he pasado en este club, me ha costado muchas cosas, pero al final ha llegado esto, estoy muy feliz, súper contento. Lo dedico a mi esposa, a mis hijos y al cielo...Mino Raiola, que se lo merece, es una persona especial”, dijo el futbolista de la Selección Mexicana.

“Como he dicho, este torneo no tuve muchos goles pero siempre quise aportar en otra fase del juego. Hice lo que me pedía el entrenador, no tuve asistencias o goles, pero generaba jugadas y eso lo vio el entrenador y creo que lo hice bien. Vamos a festejar con mucha pasión. Lo estoy viviendo al máximo. he vivido muchas cosas, he sufrido tantas y merecidísimo”, comentó en los micrófonos de ESPN.

Por último El Chucky Lozano se refirió a too el cariño que le expresó la afición del Napoli, tras la consecución del Scudetto esta temporada.

“Es una locura, es algo hermoso. Se vio luego que pitó el árbitro, cuando se metieron todos, nos abrazaron, nos besaron y es un poco de que es. Ahora hay que ver lo que nos espera en Napoli, va a ser muy bonito. Nos regresamos mañana y esperar a ver qué sucede. He visto videos del estadio que son increíbles y a esperar”.