Estos fueron los sparrings de la Selección Mexicana en Qatar 2022 y hoy todos están en el olvido

Con el objetivo que tengan un lugar en la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, hace cuatro años, Gerardo Martino había convocado a 15 futbolistas jóvenes de la Liga BBVA MX como sparrings del equipo nacional para la preparación hacia el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el futuro de estos jugadores no fue tan brillante como se esperaba y hoy ni siquiera forman parte de la consideración de Javier Aguirre.

El ‘Tata’ Martino, entrenador del combinado azteca en ese entonces, había convocado a 15 jugadores para que sean sparrings de la Selección Mexicana. Sin embargo, ninguno de ellos integró la lista final del ‘Vasco’ Aguirre para afrontar el Mundial 2026. Eso no es todo, ya que solamente tres futbolistas formaron parte del proceso de tres años y medio de cara a la cita mundialista que se llevará a cabo en junio.

Gerardo Martino|MEXSPORT

Los jugadores que fueron sparrings de México en Qatar 2022

Los elementos que Martino llamó para la Selección Mexicana fueron:



Alfredo Gutiérrez (Raya2)

Alí Ávila (Raya2)

Fidel Ambriz (León)

Jesús Hernández (Pachuca)

Emilio Lara (América)

Emilio Martínez (Puebla)

Heriberto Jurado (Necaxa)

Isaías Violante (Pachuca)

Jorge Ruvalcaba (Pumas)

Karel Campos (América)

Mauricio Isaías (Pachuca)

Román Martínez (América)

Santiago Trigos (Pumas)

Sebastián Pérez (Chivas)

Víctor Guzmán (Tijuana)

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Los únicos sparrings de Qatar 2022 que lograron brillar

De todos los jugadores mexicanos mencionados, solo Guzmán, Ruvalcaba y Ambriz lograron ser parte del proceso ya fuera con Diego Cocca, Jaime Lozano o el propio Aguirre como entrenador. Sin embargo, a ninguno de los tres les alcanzó para integrar la lista final de la Liga BBVA MX para ser parte del equipo en la Copa del Mundo 2026.

El resto no fueron considerados por ninguno de los entrenadores que tuvo la Selección Mexicana desde que finalizó el Mundial 2022 hasta la fecha. Incluso, ciertos futbolistas como Alfredo Gutiérrez ya no tienen equipo dentro del futbol profesional y se encuentran totalmente fuera del radar.

|X/Jorge Ruvalcaba

El equipo actual de cada sparring de México en Qatar 2022