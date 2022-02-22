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Steelers sondean a Jimmy Garoppolo para reemplazar a Roethlisberger

Tras el retiro del histórico quarterback Ben Roethlisberger, los Steelers de Pittsburgh ya buscan al reemplazo ideal para la próxima temporada de la NFL

Jimmy Garoppolo podría llegar a los Steelers de Pittsburgh
|Reuters

Escrito por: Azteca Deportes

Acabó la era de 'Big Ben' Roethlisberger en los Pittsburgh Steelers, pero no hay mucho tiempo para lamentarse. Después de que finalizara la temporada con el Super Bowl LVI, en donde los Bengals de Cincinnati cayeron a manos de los Rams de Los Angeles, los equipos que se quedaron en el camino ya trabajan en su plan para pelear por la cima la próxima temporada.

Así es como los Acereros han puesto manos a la obra para reemplazar a su quarterback insignia, quien ganó dos Super Bowls en la franquicia y tiene un lugar asegurado en el Salón de la Fama.

Pittsburgh no descarta elevar a la titularidad a uno de sus dos quarterbacks que permanecen por el momento en el plantel: Mason Rudolph y Dwayne Haskins. El primero de ellos es el que tendría más probabilidades de convertirse en el pasador principal por su experiencia y disciplina.

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Sin embargo otras posibilidades se encuentran en el exterior y ya se barajan nombres como el de Carson Wentz, actualmente quarterback de los Colts de Indianapolis; o Jimmy Garoppolo, a quien le espera una salida inminente de los 49ers de San Francisco.

Esto piden los 49ers a cambio de Jimmy Garoppolo

Según fuentes, San Francisco pediría a los Steelers a cambio de 'Jimmy G', un jugador y una selección de segunda o tercera ronda. Aunque la apuesta es costosa, luce como una seria posibilidad para los Acereros.

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“Sabemos que vamos a sumar a la posición (quarterback). No puedo decirte cómo en este momento. Iremos al campamento con cuatro (mariscales de campo). Si tuviéramos que empezar hoy con Mason Rudolph como titular, vamos. Intentaremos construir el mejor equipo a su alrededor”, dijo Kevin Colbert, Gerente General de los Pittsburgh Steelers, a una periodista estadounidense.

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