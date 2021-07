Jugador de Patriots quiere que le paguen lo que vale

Stephon Gilmore, cornerback de los New England Patriots, es el tema de conversación dentro de la organización después de que solicitara de forma oficial un nuevo contrato, donde el dinero que reciba vaya de acuerdo a su talento y rendimiento dentro del campo.

El salario que recibirá el jugador la próxima campaña de la NFL es de $7 millones de dólares, razón por la que la molestia del jugador ha ido incrementando hasta el punto de que a través de su representante ha solicitado que se replantee la importancia en la defensiva de los Patriotas.

Su papel dentro del emparrillado, aunado al promedio de los salarios de los jugadores en la liga en la misma posición, él recibirá una remuneración económica más baja, inclusive cuando las estadísticas dentro del campo le favorecen al defensivo, sobre los otros atletas que participan en su misma posición.

Actualmente, se encuentra en la posición número 24 con respecto a defensivos de la misma posición, por lo que el jugador exige que su nuevo contrato esté por lo menos en lo que reciben los 5 mejores pagados.

El jugador declaró en una entrevista en los Estados Unidos: “Solo quiero lo que valgo, sin importar cómo se desarrolle. A cada jugador se le debe pagar lo que valen. Así es como es. Con suerte, podemos encontrar algo en común y ubicarlo. Solo sé lo que aporto a la mesa y mi estilo de juego. En este momento, solo estoy tratando de concentrarme en mí mismo y asegurarme de que estoy bien mental y físicamente”.

El defensivo se sometió a una operación en la temporada baja

Stephon Gilmore había llegado a un acuerdo en el 2017 con los Patriotas de Nueva Inglaterra por 65 millones de dólares, pero tras ser nombrado el jugador defensivo del año y que su regularidad dentro del campo, y como elimina las armas ofensivas de los rivales, lo han hecho revalorarse dentro de la liga.

Tras la operación a la que se sometió durante la temporada baja de la NFL, el jugador no asegura estar al 100 por ciento físicamente para poder regresar a tiempo a los entrenamientos de pretemporada de los Patriotas de Nueva Inglaterra; sin embargo, aprovechará esta situación a su favor para que no lo multen por no presentarse a entrenar mientras negocia con la organización de los Patriotas de Nueva Inglaterra.