Steve Stricker se impone en el Chubb Classic

Steve Stricker se consagró como campeón del Chubb Classic, torneo correspondiente al PGA TOUR Champions, que se llevó a cabo en el Black Course de Tiburón Golf Club, en Naples, Florida.

Con rondas de 66 (-6), 67 (-5), 67 (-5), Stricker acumuló 200 golpes, 16 bajo par. El jugador, de 54 años, se separó por uno del sueco Robert Karlsson y el alemán Alex Cejka, quien jugó la clasificación del lunes y de esa manera se ganó un lugar para disputar el Chubb Classic.

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He has a 3 shot lead @ChubbClassic. pic.twitter.com/hvQ9HN5Kyl — PGA TOUR Champions (@ChampionsTour) April 18, 2021

Karlsson había empezado el domingo como puntero, no pudo sostener el ritmo y aunque hasta durante gran parte de la ronda mantuvo sus opciones, una tarjeta de 69 lo privó de convertirse en el segundo sueco en ganar en la gira para mayores de 50 años, después de que Jesper Parnevik lo consiguiera en 2016.

Una de las mejores rondas del día fue el 65 (-7) del estadounidense Tim Petrovic, que escaló cinco casillas en el tablero para terminar con un total de 14 bajo par empatado en la cuarta posición junto a su compatriota Kevin Sutherland.

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Con tarjetas de 65, 68, 70, el alemán Bernhard Langer igualó el sexto lugar con Fred Couples con un total de 13 bajo par. En octavo puesto finalizó el estadounidense Gene Sauers con -11. Completaron el top-10 los estadounidenses David Toms, Billy Mayfair Glen Day y el español Miguel Ángel Jiménez con 10 bajo par.

Esta victoria significó el sexto título de Steve Stricker en el PGA TOUR Champions, y la primera desde el U.S. Senior Open 2019. Desde entonces, ha terminado entre los 10 primeros en siete de sus ocho apariciones en la gira de veteranos. El nacido en Wisconsin ganó tres veces en 2018 y dos veces en 2019.

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El siguiente evento del PGA TOUR Champions será el Insperity Invitational, que se disputará del 30 de abril al 2 de mayo, en The Woodlands Country Club, en el estado de Texas.

