Arsenal 0-0 Manchester City: Ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 5 de la Premier League; hoy domingo 21 de septiembre; marcador online

Arsenal vs Manchester City hoy domingo 21 de septiembre en vivo por Azteca Deportes el partido correspondiente a la Jornada 5 de la Premier League 2025. Te traemos los detalles en vivo del partido

Fernando Campos
Premier League
Emirates Stadium será el epicentro de un duelo de titanes este domingo 22 de septiembre, cuando Arsenal reciba al Manchester City en la Jornada 5 de la Premier League 2025.

Los Gunners llegan con paso firme. Mikel Arteta ha consolidado un equipo equilibrado, con solidez defensiva y pegada ofensiva. Tras vencer 3-0 al Nottingham Forest y debutar con triunfo en Champions ante el Athletic Club, Arsenal suma 9 puntos y se ubica en la tercera posición. Viktor Gyökeres, con tres goles en cuatro partidos, lidera el ataque londinense, mientras que Martin Ødegaard y Declan Rice aportan liderazgo y control en el mediocampo2.

Manchester City, por su parte, busca recuperar terreno. Los de Pep Guardiola vienen de golear 3-0 al Manchester United en el derbi y de vencer al Napoli en Champions, pero su arranque liguero ha sido irregular: dos victorias y dos derrotas lo colocan en la duodécima posición con seis unidades. Erling Haaland, máximo goleador del torneo con cinco tantos, será la principal amenaza para la zaga gunner2.

El historial favorece al Arsenal, que ha ganado 100 de los 213 enfrentamientos entre ambos, incluyendo un contundente 5-1 en febrero pasado. Además, los londinenses están invictos como locales esta temporada.

Este choque no solo enfrenta a dos candidatos al título, sino también a dos estilos: la verticalidad y presión alta de Arteta contra la posesión y creatividad de Guardiola. Con ambos equipos en buen momento europeo, el partido promete emociones, goles y un impacto directo en la lucha por la cima.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

