C.J. Stroud ataca a Aaron Rodgers por no ganar más Super Bowls

Muy pocos cuestionan la calidad de Aaron Rodgers, mariscal de campo de los New York Jets. Sin embargo, C.J. Stroud, pasador estelar de los Houston Texans, no se guardó su negativa opinión acerca del veterano, y opinó abiertamente que no haya ganado más títulos en su larga etapa con los Green Bay Packers, que culminó en 2022.

Y es que A-Rod únicamente logró ganar el Super Bowl XLV con la franquicia del queso, y no logró volver a coronarse a pesar de que en varias temporadas tuvo uno de los equipos más competitivos de la NFL a su alrededor. Incluso, en varias de esas temporadas fue considerado el MVP de la liga, nombramientos que no pudo reflejar en los playoffs.

“Quieres los anillos, siempre son los anillos. Si le dieras a Matthew Stafford una oportunidad como la que tuvo Aaron Rodgers garantizo que seguro tendría tres o cuatro anillos”, subrayó Stroud, quien la próxima temporada será apenas su segunda con los Texans, luego de ser el mejor novato en su posición en 2023.

Brad Penner/USA TODAY Sports via Reuters Con Aaron Rodgers, mariscal de campo de los Jets de Nueva York.

Tom Brady, el principal mentor de C.J. Stroud

Stroud parece tener los pies firmes sobre la tierra, y asegura tener los conocimientos que se necesitan para liderar a un equipo al duelo por el título, pues uno de sus principales consejeros es el mejor quarterback en la historia de este deporte, el legendario Tom Brady.

“He hablado con Tom Brady sobre esto porque es un buen mentor para mí. Me dijo que todo gira entorno a tus compañeros y cómo los tratas. Ahí es donde creo que se cae Rodgers, no sabemos cómo trata Aaron Rodgers a sus compañeros de equipo, pero podemos garantizar que Tom Brady trataba bien a sus compañeros porque consiguió esos anillos”, resaltó Stroud.