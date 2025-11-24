El jugador de Cruz Azul que podría salir para la llegada de Agustín Palavecino

El equipo de Cruz Azul ha puesto sus ojos en el mediocampista argentino Agustín Palavecino, quien actualmente milita en el Necaxa de la Liga BBVA MX . La directiva cementera estaría dispuesta a desembolsar una importante suma de dinero para fichar al jugador, quien ha sido vinculado con el América en las últimas semanas.

La posible llegada de Palavecino a Cruz Azul tendría un componente emocional importante, ya que el jugador podría reunirse con su amigo y excompañero de equipo, José Paradela, quien recientemente fichó por la Máquina. La conexión con Paradela juega un rol clave en este escenario, ya que ambos jugadores comparten un pasado en River Plate de Argentina, donde Paradela fue compañero de Palavecino antes de migrar a México.

Las trabas para la llegada de Agustín a Cruz Azul

Sin embargo, el fichaje de Palavecino no será fácil, ya que su cláusula de rescisión asciende a 8.5 millones de dólares, según algunos informes. Esta cifra podría ser un obstáculo importante para Cruz Azul, que ya ha invertido en otros fichajes importantes. La directiva de Necaxa no estaría dispuesta a negociar por menos de 10 millones de dólares.

Para que Palavecino llegue a Cruz Azul, el equipo deberá liberar un cupo de extranjero. El mediocampista polaco Mateusz Bogusz podría ser el jugador que salga del equipo para darle espacio al argentino. La posible salida de Bogusz y la conexión con Paradela podrían ser clave para convencer al jugador de unirse a la Máquina.

