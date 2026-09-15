Sunderland vs AZ; dónde ver EN VIVO a Mateo Chávez en la Jornada 1 de la Europa League

Esta semana comienza oficialmente la temporada 2026 - 2027 de la UEFA Europa League, considerado el segundo torneo más importante del viejo continente y en donde algunos jugadores mexicanos estarán presentes, destacando a Mateo Chávez con el AZ Alkmaar.

Manchester City y Liverpool pelean la premier League

Mateo Chávez, canterano de las Chivas del Guadalajara, ha tenido una gran participación en este inicio de temporada con el AZ Alkmaar. Ahora, el equipo neerlandés buscará dar la sorpresa y sumar sus primeros tres puntos del torneo frente al Sunderland de Inglaterra.

¿Cómo le ha ido a Mateo Chávez en este inicio de campaña con el AZ Alkmaar?

Después de seis partidos en la Eredivisie, Mateo Chávez no solo se ha quedado con el puesto titular en la banda izquierda de su club, sino que también se ha convertido en uno de los referentes de la institución no solo por su aportación goleadora, sino por las asistencias registradas hasta ahora.

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(67’) GOOOAAAALLLLL ❤️🤍❤️🤍



MATEO CHÁVEZ🇲🇽



🇳🇱AZ 4-1 Go Ahead Eagles🇳🇱 pic.twitter.com/y6DnCECeui — AZ 🇫🇷 (@AZFrance2) August 29, 2026

De hecho, el canterano rojiblanco ha sido fundamental para que, en estos momentos, el AZ Alkmaar esté en el segundo lugar de la tabla general con 16 unidades producto de cinco victorias y un empate, así como 17 goles a favor y 6 en contra, estando solo por debajo del PSV.

Ahora, Mateo Chávez tendrá la oportunidad de destacar a nivel continental mediante la Europa League enfrentando a un equipo de media tabla de la Premier League, por lo que el partido, en esencia, no será nada fácil considerando que el mismo se disputará en Inglaterra.

¿Dónde ver EN VIVO a Mateo Chávez en el Sunderland vs AZ Alkmaar?

Será este miércoles 16 de septiembre, día de la Independencia Nacional, cuando el AZ Alkmaar de Mateo Chávez busque la primera sorpresa de la Europa League al buscar el triunfo frente al Sunderland, en un juego que comenzará a las 13:00 horas y que se podrá disfrutar a través de Disney Plus.