¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Super Bowl LVIII?

Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y los San Francisco 49ers de Brock Purdy se juegan la gloria en un choque de titanes en el Super Bowl, organizado por primera vez en el Allegiant Stadium de Las Vegas, una ciudad paralizada para el evento más importante del año en el deporte americano.

Todo en un partido. Los Chiefs están a sesenta minutos de conquistar su segundo Super Bowl consecutivo y el tercero desde 2020. Los 49ers, a un sólo paso de levantar al cielo el trofeo Vince Lombardi tras 29 años de espera.

San Francisco 49ers saldrá como los favoritos

Aunque en la Ciudad del Juego los 49ers arrancan en el papel ligeramente favoritos, los Chiefs de Mahomes, el ‘quarterback’ más representativo de la NFL al que ya sólo se le compara con Tom Brady, destacaron que tienen ideas distintas.

“Entiendo que no seamos favoritos, hemos tenido altibajos durante la temporada, pero nunca me siento no favorito en un partido”, dijo el técnico de los Chiefs, Andy Reid, en una rueda de prensa del jueves.

Los Chiefs llegan al último acto de la temporada tras superar un camino de máxima exigencia en los ‘playoffs’. Sus once victorias y seis derrotas cosechadas en la temporada regular les obligaron a jugar tres partidos, dos de ellos fuera de casa, para llegar a Las Vegas. Eliminaron a los Miami Dolphins y ganaron a continuación en el campo de los Buffalo Bills y de los Baltimore Ravens del MVP Lamar Jackson.

Kansas City Chiefs necesita su mejor versión para vencer a 49ers

Necesitará su mejor versión para tumbar a unos 49ers que llegan a Las Vegas hambrientos de gloria. Ganaron cinco títulos en su historia, pero no conquistan el trofeo Vince Lombardi desde 1995 y ya perdieron un Super Bowl contra los Chiefs en 2020.

Los 49ers también fueron derrotados por los Baltimore Ravens en el Super Bowl de 2013, pero este año llegan con máxima confianza en un equipo estelar, liderado por el ‘quarterback’ Brock Purdy, y con un arsenal de recursos ofensivos encabezados por Christian McCaffrey, Deebo Samuel y George Kittle.