Super Bowl LI, el día que Tom Brady demostró ser el mejor QB de todos los tiempos

La NFL se ha convertido en uno de los deportes más vistos en México gracias al impacto que varias de sus estrellas han tenido en las últimas décadas. Posiblemente, el ejemplo más claro de esto es Tom Brady y la faceta que tuvo como quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra.

nfl estadio azteca

Tom Brady confirmó su retiro del futbol americano profesional hace unos años luego de terminar su etapa en los Bucaneros de Tampa Bay; sin embargo, al norteamericano se le recuerda por su etapa en los Patriotas, sobre todo, por su labor en el Super Bowl LI.

¿Qué pasó en el Super Bowl LI y por qué consolidó a Tom Brady en al NFL?

Fue en febrero del 2017 cuando los Halcones de Atlanta y los Patriotas de Nueva Inglaterra se enfrentaron en el Super Bowl LI para conocer al mejor equipo de la temporada en la NFL, en un duelo que quedará marcado para siempre en la historia de este deporte gracias a Tom Brady.

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🚨INSANE🚨



During Super Bowl LI, Tom Brady suffered a concussion with just minutes remaining in the 28-3 comeback against Atlanta.



Brady said he basically went on “autopilot” after his concussion.



Tom then made some of the greatest throws of all time. pic.twitter.com/47QdJ5p3KG — MLFootball (@MLFootball) May 23, 2026

El dominio de Atlanta sobre su rival fue total durante los primeros tres cuartos, mismos en donde terminaron con una ventaja de 28-3. La situación era apremiante y lucía imposible que Tom Brady y los Pats lograran remontar en solo 15 minutos; sin embargo, y contra todos los pronósticos, el juego terminó 34-28 en tiempos extra.

¿Cómo se dio la vuelta en el Super Bowl LI?

Fue a través del liderazgo de Tom Brady, así como aprovechar distintas conversiones de 2 puntos y una jugada maestra a la defensiva, que los Patriotas de Nueva Inglaterra vinieron de atrás y, en cuestión de minutos, no solo no permitieron más puntos de su rival, sino que alcanzaron la cantidad suficiente para llevar el juego al alargue.

Este fue el primer Super Bowl en irse a tiempos extra en la historia y, tras ganar el volado inicial y tomar el balón, los Patriotas orquestaron una marcha de 75 yardas de la mano de Tom Brady, quien fue nombrado el MVP del partido luego de 43 pases y 466 yardas completadas.