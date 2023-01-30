Super Bowl vs Champions League: ¿Cuál tiene más audiencia?

Anualmente la final de la Champions League es uno de los eventos más vistos en el mundo, debido a la gran cantidad de aficionados al futbol que existen a lo largo del planeta, pero tiene un competidor directo en los niveles de audiencia: el Super Bowl, que a pesar de que no es un evento con un impacto importante en distintos países como si lo hace la final de la competición de la UEFA, pero paraliza a los Estados Unidos, una de las naciones con mayor tradición deportiva, aunado a que cuenta con una población mayor de más de 330 millones de habitantes.

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El evento más visto anualmente

Pero, ¿Cuál es el evento anual en el deporte que es seguido por más aficionados en el mundo? Según las bases de estadísticas la final de la Champions League, que se efectúa entre los últimos días de mayo o los primeros de junio de cada año, dicho evento cuenta con un promedio de alrededor de los 180 millones de televidentes, gracias a que es transmitido en 210 países distintos en los cinco continentes.

Su seguidor más cercano es el Super Bowl, el cual se realizaba en el primer fin de semana de febrero, pero por una modificación en el calendario de la temporada regular de la NFL, se trasladó al segundo domingo de febrero; el Súper Domingo es visto por poco más de 130 millones de espectadores repartidos en más de 170 países, debido a que son donde tiene impacto el futbol americano, pero donde se localiza la mayor cantidad es en Estados Unidos en primer lugar y seguido México y Canadá.

Los que superan a la Final de la Champions League

Los eventos que no son anuales como la final de una Copa del Mundo o la final de una Eurocopa de la UEFA aún se encuentran arriba del Super Bowl y de una final de Champions League, debido a que promedian arriba de 700 millones y 250 millones de espectadores respectivamente

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