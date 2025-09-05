¡DE NO CREERSE! Suspenden partido por ‘ataque’ de abejas (VIDEO)

Durante la fecha FIFA, en un partido de futbol en Tanzania, tuvo que ser suspendido temporalmente por un ataque de un enjambre de abejas.

El momento se volvió viral en las redes sociales por la forma en la que actuaron todos los jugadores. Todo el caos se desató alrededor del minuto 78 del segundo tiempo, cuando una gran cantidad de abejas irrumpió en el campo de juego, obligando a jugadores, árbitros, recogepelotas e incluso a un camarógrafo a tirarse al suelo para evitar las picaduras.

Todos los presentes en el terreno de juego tuvieron que tirarse al suelo boca abajo o boca arriba y permanecer inmóviles por varios minutos mientras el enjambre pasaba por encima.

Drama in Tanzania as the game was temporary stopped during the City FC Abuja vs JKU FC match when bees flew over the pitch in the 77th minute 🤣 #FootballKE pic.twitter.com/krlzgLQibO — FootballKE🇰🇪⚽️ (@FootballKe_90) September 4, 2025

Te puede interesar: ¡NO ES BROMA! Figura de Chivas habría sobornado a policías (VIDEO)

Diferentes medios han señalado que el ‘ataque’ de abejas sucedió en el encuentro, disputado entre los equipos City FC Abuja y JKU FC, formaba parte del Tanzanite Premier Season Tournament y se llevaba a cabo en el estadio Kwaraa.

No hubo heridos tras la invasión de abejas

Los medios internacionales han dado a conocer que no se reportaron heridos graves y el partido se reanudó una vez que las abejas se alejaron.

Los jugadores tuvieron una gran táctica de supervivencia, que es recomendada por expertos en apicultura, minimiza el riesgo de atraer la atención de las abejas, que suelen atacar en respuesta a movimientos bruscos o vibraciones.

Este no es el primer caso de interrupciones por animales en eventos deportivos, pero resalta los desafíos únicos en regiones como Tanzania, donde la proximidad a entornos naturales puede generar situaciones impredecibles.