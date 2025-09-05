deportes
¡Última hora! Se suspende el primer partido de la Temporada 2025 de la NFL

Durante el tercer cuarto del juego entre Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys, el partido se tuvo que detener en el arranque de la Temporada 2025 de la NFL

Lincoln Financial Field
Oscar Rodríguez
Ritual NFL
Ha comenzado la Temporada 2025 de la NFL. Los Eagles recibieron a los Cowboys en la cancha del Lincoln Financial Field, partido con el que se puso en marcha la nueva campaña en los emparrillados.

La escuadra de Philadelphia, actuales campeones de la NFL, comenzaron su camino a la defensa de la corona jugando en casa, no obstante, cuando los Eagles ganaban por marcador de 24-20 ante Dallas, el juego se tuvo que suspender en el tercer cuarto debido a las malas condiciones del clima.

Una tormenta eléctrica fue la causante de retrasar el compromiso que dio inicio a la Temporada 2025.

“En este momento hay clima severo en el área: para su seguridad, refúgiese en el lugar y permanezca protegido lejos de las áreas de asientos abiertas. Proporcionaremos más actualizaciones a medida que las recibamos”, informó la cuenta de X del Lincoln Financial Field.

“Tenga en cuenta que no es posible volver a ingresar al estadio. En este momento hay clima severo en el área: para su seguridad, refúgiese en el lugar y permanezca protegido lejos de las áreas de asientos abiertas. Proporcionaremos más actualizaciones a medida que las recibamos”, actualizaron.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

