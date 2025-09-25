deportes
ÚLTIMA HORA: Suspenden Toluca vs Rayados de la Jornada 10 del Apertura 2025

Mediante redes sociales, la Liga BBVA MX dio a conocer el retraso del juego entre Toluca y Rayados en la cancha del Estadio Nemesio Diez por tormenta eléctrica

La Jornada Doble ha sufrido un retraso en uno de sus partidos. Previo al juego de la Jornada 10 entre Toluca y Monrerrey, encuentro a disputarse en el Estadio Nemesio Diez, el compromiso tuvo que ser suspendido debido a las malas condiciones del clima.

Mediante redes sociales, la Liga BBVA MX dio a conocer que el partido de los ‘Diablos Rojos’ frente a ‘Rayados’ va a iniciarse minutos más tarde de lo previsto debido a la tormenta eléctrica.

Toluca vs Rayados es REPROGRAMADO

Luego de dar el anuncio del retraso del partido, la Liga BBVA MX. dio a conocer que el partido va a comenzar a las 8:20 horas, tiempo de la CDMX.

