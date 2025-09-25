ÚLTIMA HORA: Suspenden Toluca vs Rayados de la Jornada 10 del Apertura 2025

La Jornada Doble ha sufrido un retraso en uno de sus partidos. Previo al juego de la Jornada 10 entre Toluca y Monrerrey, encuentro a disputarse en el Estadio Nemesio Diez, el compromiso tuvo que ser suspendido debido a las malas condiciones del clima.

Mediante redes sociales, la Liga BBVA MX dio a conocer que el partido de los ‘Diablos Rojos’ frente a ‘Rayados’ va a iniciarse minutos más tarde de lo previsto debido a la tormenta eléctrica.

El partido @TolucaFC vs @Rayados en el Nemesio Diez retrasará su inicio programado originalmente para las 20:00 hrs.



Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de inicio. — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 25, 2025

Toluca vs Rayados es REPROGRAMADO

Luego de dar el anuncio del retraso del partido, la Liga BBVA MX. dio a conocer que el partido va a comenzar a las 8:20 horas, tiempo de la CDMX.

La #LIGABBVAMX, en coordinación con Protección Civil, informa que una vez que mejoraron las condiciones del clima, el partido @TolucaFC vs. @Rayados iniciará a las 20:20 hrs. en el Estadio Nemesio Diez. — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 25, 2025

