El duro mensaje de Sven Göran Eriksson que sufre una enfermedad terminal

Sven Göran Eriksson, exdirector técnico de la Selección Mexicana y de la Inglesa, reveló recientemente que le quedan pocos meses de vida tras serle detectado un cáncer de páncreas y desde su convalecencia habló sobre algunos de sus recuerdos más valiosos de su carrera en los banquillos.

Eriksson pasa los días en Suecia, en donde continúa con sus sesiones de quimioterapia y ofreció una entrevista para el diario neerlandés The Telegraph en donde detalló que pasa los días mirando todos los partidos de futbol que puede.

“Ayer vi cinco partidos de los Juegos Olímpicos. ¿Cinco? Sí, los vi todos por televisión. Es una obsesión. Una droga. En la Eurocopa vi todos los partidos”, contó el exestratega.

Erickson se compadece por el nuevo entrenador de Inglaterra

Sven Göran Eriksson se convirtió en el primer entrenador extranjero en dirigir a la Selección de Inglaterra entre el 2001 y 2006 y del que conoce a la perfección la presión que supone que incluso le valió una apuesta con Tony Blair, exprimer ministro inglés para determinar a quién de los dos despedían primero.

“Piensen en la presión que tendrá sobre sus hombros el nuevo entrenador. Southgate: dos finales, una semifinal, y eso no es suficiente para los ingleses. Así que el próximo tiene que ganar. Todo lo demás es un fracaso. Lo siento por quien venga. Si no gana un gran torneo, será criticado, y los jugadores, por supuesto. Será un hombre valiente el que asuma ese trabajo”, detalló.

“Me dijo en una ocasión (Tony Blair): ‘Bienvenido a Inglaterra. ¿Hacemos una apuesta? ¿Quién va a conservar el puesto más tiempo, tú o yo? Porque, Sven, ambos son trabajos imposibles y tarde o temprano nos despedirán a los dos’. Blair ganó la apuesta ya que me despidieron antes que a él”, recordó.

Eriksson dirigió a México entre el 2008 y 2009 y aunque en la entrevista no recordó detalles sobre su paso por la Selección Azteca, sí habló de su estilo como entrenador que se caracterizaba por hacer un buen ambiente al interior de los equipos.

“Bueno, no sé si fui un buen entrenador, pero si en algo era bueno era en crear un buen ambiente en el club, no solo en el equipo. Creo que ése era mi punto fuerte, más que la técnica”, dijo.

“Hasta ahora soy un hombre sano y enfermo. Decir que no tengo miedo a morir, supongo, es mentira. A veces se me pasa por la cabeza, pero trato de no pensar en ello”, sentenció.

