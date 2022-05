T1 aplasta a Team Aze en el día 2 de MSI 2022

Team Aze, representante de la región latinoamericana de la escena competitiva de League of Legends tuvo su segunda participación en el primer torneo internacional de LoL del año en la madrugada de este 11 de mayo, donde terminó por se pulverizado en la grieta del invocador ante el actual campeón de la LCK, T1.

El Naipe mexicano sigue sin conocer la victoria en MSI 2022, celebrado en Corea del sur, pese a que se sabía del increíble potencial de los comandados por “Feker”, considerado como el jugador de League of Legends, Latam tenía la esperanza de hacer historia en el torneo.

20 minutos le bastó al conjunto de la Dinastía para seguir sumando victorias a su impresionante récord de 20-0 con el que se coronó en el máximo circuito de LoL de Corea del Sur. Ya en MSI agregó su dos triunfos, el primero en su debut contra DetonatioN FocuMe y el segundo contra Team Aze.

Nuestro representante en el evento internacional tendrá su próximo compromiso este miércoles 13 de mayo en contra del subcampeón de Vietnam, Saigon Buffalo a las 7 am, el cuál está marcado como la última oportunidad de clasificar a la siguiente ronda del torneo, con la seguridad de que DFM no le gane a T1.

El equipo Coreano tendrá enfrente a los japoneses con la clasificación a la siguiente fase prácticamente asegurada como primer lugar del Grupo A.

En el Grupo B, el gigante chino Royal Never Give Up se mantiene primero de la tabla general, mientras que en segunda posición empatan Wildcast y Red Kalunga. Finalmente el Grupo C es dominado por G2 Esports 3-0, le sigue Evil Genius con su 1-2 y al final de la tabla está Order 0-2.

Enfrentamientos Día 3 de MSI 2022.

3:00 AM Order vs Evil Geniuses





4:00 AM Order vs G2 Esports

5:00 AM PSG vs WildCast

6:00 AM RNG VS Red Kalunga

7:00 AM Saigon B VS Team Aze

8:00 AM T1 VS DFM