Team Aze debuta con derrota ante DetonatioN FocusMe en el MSI 2022

El MSI 2022 de League of Legends ya dio inicio. Este martes de 10 de mayo, las actividades arrancaron a las 3:00 de la mañana, tiempo del Centro de México, y el representante de Latinoamérica, Team Aze, tuvo un amargo debut frente a DetonatioN FocusMe, representante de Japón.

Integrado por Dimitry, Lonely, Aloned, 5kid y Straight, la escuadra del naipe fue derrotada en un periodo de 26 minutos.

Con la frente en alto.@Dimitrylol confía en que se va conseguir el resultado positivo pese la caída de Team Aze en su debut en el #MSIxAzteca#LatamosRompiendo pic.twitter.com/BNXlDCRP8O — AztecaEsports (@TVAztecaEsports) May 10, 2022

Por su parte, en el otro enfrentamiento del Grupo A, T1 no se vio sorprendido y comenzó su camino en el Mid-Season Invitational con el pie derecho tras vencer a Saigon Buffalo Esports.

En la actividad del Grupo B, Royal Never Give Up sumó su primer triunfo en esta edición del internacional de League of Legends tras derrotar a fastPay Wildcats. Mientras que el PSG Talon cayó ante su similar de RED Kalunga.

Finalmente en el Grupo C, G2 tuvo dos enfrentamientos de los que salió victorioso. Primero vencieron a ORDER y después derrotaron a Evil Geniuses para registrar marca de 2-0 en el inicio de la competencia.

Cabe recordar que los cruces en la Fase de Grupos se juegan al mejor de uno. Posteriormente, se ejecutará la Fase de Knockouts, la cual se llevará a cabo del 20 al 24 de mayo para conocer a los semifinalistas. Por último, del 27 al 29 de mayo se disputará la última etapa de la competencia para conocer al campeón del MSI 2022.

El siguiente juego de Team Aze en el MSI es ante T1

Para su segundo compromiso, Team Aze tendrá una prueba complicada. El conjunto del naipe se medirá a T1, escuadra que cuenta con Faker en sus filas, quien es considerado como el mejor jugador del mundo de LoL.

Durante la madrugada del 11 de mayo, la actividad comenzará a las 3:00 y se espera que el equipo Latinoamericano juegue aproximadamente a las 6:00.

¡Se fue el Día 1 en el #MSI2022! 💥



Así se se encuentra la tabla de posiciones del Grupo A tras los primeros encuentros. @TeamAzeGG se vio superado por DetonatioN FocusMe. ♠ #MSIxAzteca pic.twitter.com/5Uk3hFK5xM — AztecaEsports (@TVAztecaEsports) May 10, 2022

G2 Esports vs Evil Geniuses - 3:00

Evil Geniuses vs Order - 4:00



DetonatioN FocusMe vs Saigon Buffalo Esports - 5:00

Team Aze vs T1 - 6:00

fastPay Wildcats vs RED Kalunga - 7:00

Royal Never Give Up vs PSG Talon - 8:00

