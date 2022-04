T1 se corona campeón con temporada perfecta

2022 LCK 스프링 우승!🏆

우리가 바로 LCK 역사의 주역입니다.



We are the authors of LCK history.

WE ARE THE CHAMPIONS FOR 2022 LCK SPRING!🏆#T1WIN #T1Fighting #TogetherAs1 pic.twitter.com/YkgRnbTfBv