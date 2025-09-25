Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la jornada 10 del Apertura 2025

La tabla de goleo del Torneo Apertura 2025 está al rojo vivo tras el triplete de Paulinho en la goleada del Toluca a Rayados de Monterrey en el Nemesio Diez . El ariete portugués se puso a dos tantos del líder; Joao Pedro del Atlético San Luis y además empató a los dos jugadores de la Pandilla que están entre los primeros cinco lugares; Sergio Canales y Germán Berterame.

Por si fuera poco, la estadística del ofensivo de los Diablos Rojos toma más relevancia por el promedio de goles que lleva en el actual semestre. El ex jugador del Sporting de Lisboa registra un tanto cada 92 minutos, por su parte, Joao Pedro rompe las redes cada 108 minutos.

Tabla de goleo al momento del Apertura 2025

Joao Pedro - 9 goles - Atlético San Luis Paulinho - 6 goles - Toluca Sergio Canales - 6 goles - Rayados Germán Berterame - 6 goles - Rayados Ángel Sepúlveda - 5 goles - Cruz Azul Frank Boya - 5 goles - Xolos de Tijuana Ismael Díaz - 5 goles - León Armando González - 5 goles - Chivas Gabriel Fernández - 4 goles - Cruz Azul Lucas Ocampos - 4 goles - Rayados

Un solo mexicano en el top 10

Armando González del Rebaño Sagrado es el único futbolista nacido en nuestro país que aparece en la selecta lista tras su buen arranque con el club tapatío, sumado a la confianza que le ha dado Gabriel Milito como titular. Tenemos que irnos hasta el décimo segundo lugar para encontrar a otro jugador mexicano en la lista; Ozziel Herrera con cuatro tantos.

Finalmente, el tema de Uros Durdevic también resalta en el actual semestre. Uno de los pasados campeones goleadores en el Torneo Clausura 2025 se encuentra hasta la posición número 29 con solo tres tantos en el torneo y se ve complicado que repita en el podio de romperredes, situación diferente a la que vive Paulinho.