Así va la tabla de goleo del Apertura 2025 tras la Jornada 6 de la Liga MX

La Jornada 6 del Apertura 2025 dejó grandes emociones y un nuevo líder en la tabla de goleo. Mientras Atlético San Luis celebra con Joao Pedro Galvão a la cabeza, Cruz Azul se posiciona como sublíder en la competencia tras vencer a Toluca. Aquí te presentamos cómo va la pelea por la punta del goleo.

Lo más importante de la Jornada 6

Monterrey sigue sólido y encabeza la clasificación con su quinta victoria consecutiva tras golear 3-0 a Necaxa.

Cruz Azul derrotó 1‑0 a Toluca bajo la lluvia, con un gol clave de Luka Romero que mantuvo el invicto del equipo.

Chivas rescató un empate 3‑3 contra Tijuana, mermando de forma dramática el marcador tras ir abajo por tres goles.

León y Pachuca empataron 1‑1, mientras Mazatlán y Tigres igualaron 2‑2, mostrando la paridad del torneo.

Tabla de goleo — Apertura 2025 Jornada 6

¿Qué viene en la lucha por el liderato?

Posición Jugador Equipo Goles 1 João Pedro Galvão Atlético San Luis 6 2 Ángel Sepúlveda Cruz Azul 5 3 Germán Berterame Monterrey 4 4 Armando González Alba Chivas 3 4 Carlos Rodríguez Cruz Azul 3 4 Cristian Dájome Santos 3 4 Gilberto Mora Zambrano Tijuana 3 4 Helinho Toluca 3 4 Jonathan Herrera Tigres 3 4 Jorge Ruvalcaba Pumas 3 4 Lucas Ocampos Monterrey 3 4 Nicolás Ibáñez Tigres 3

Joao Pedro encabeza la tabla con 6 goles, seguido de cerca por Ángel Sepúlveda con 5. Monterrey, con Berterame firme en el podio, sigue pisando fuerte desde la cumbre de la clasificación general. Cruz Azul sigue sumando terreno, y jugadores como Carlos Rodríguez destacan como amenaza creciente en la carrera por el artillero.

El torneo entra en su fase más competitiva, donde cada duelo marcará el rumbo de la lucha individual. ¿Quién logrará mantener el liderazgo y quién se sumará al ataque?

¿Qué sigue? Lo que debes saber de la Jornada 7

La acción no se detiene. La Jornada 7 se jugará del viernes 29 al domingo 31 de agosto, y ya están pactados los partidos clave:



Viernes: Juárez vs Mazatlán; Atlético de San Luis vs Toluca; Puebla vs Monterrey.

Sábado: León vs Querétaro; Chivas vs Cruz Azul; Santos vs Tigres; América vs Pachuca.

Domingo: Pumas vs Atlas; Tijuana vs Necaxa.

Este calendario presenta varios duelos directos que pueden sacudir la tabla de goleo. Por ejemplo, el enfrentamiento entre Chivas y Cruz Azul será decisivo: ¿Podrá Sepúlveda anotar y recortar distancias con Joao Pedro? Monterrey, por su parte, tiene una gran chance de estirar su ventaja si Berterame suma en Puebla.

Ajusta tu radar, porque los líderes podrían cambiar abruptamente.

