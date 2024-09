Así va la tabla general de la Europa League 2024/25 tras la Jornada 1

Las competencias de la UEFA se encuentran en marcha. Al igual que la Champions League, la Europa League también tuvo cambios para la Temporada 2024/25, en la cual se disputa una etapa de Liga tras eliminar la Fase de Grupos.

Con 36 equipos participantes en el certamen, cada equipo se enfrenta a ocho clubes diferentes, disputando cuatro partidos en casa y los otros cuatro en calidad de visitante. Los conjuntos que ocupen los primeros ocho lugares en la tabla general tras sus juegos correspondientes, obtendrán el boleto directo a la ronda de Octavos de Final.

Por su parte, las escuadras que queden entre el noveno puesto al vigesimocuarto lugar, disputarán una ronda de play-offs, misma que se va a disputar a partidos de ida y vuelta.

Tras la Jornada 1 de la UEFA Europa League, el Ajax ocupa el liderato de la competencia luego de haber vencido al Besiktas. Por debajo, se encuentran el FCSB, Lazio, Tottenham, Galatasaray, Rangers, Salvia Praga y Lyon hasta el octavo puesto del torneo.

A partir del noveno lugar, se ubican el AZ Alkmaar, Bodø/Glimt, Anderlecht, Braga, Fenerbahce, Viktoria Plzen, Frankfurt, Athletic Club, Hoffenheim, Real Sociedad, Twente, MAnchester United, Midt Jylland, Niza, Roma y Elfsborg, cuadros que se encuentran posicionados en la zona de play-offs tras la primera fecha.

Finalmente y en la parte baja de la clasificación, aparecen el Porto, Ferencváros, Tel-Aviv, Union SG, Paok, Ludogorets, Malmo, Olympiacos, RFS, Dynamo Kiev, Qarabag y Besiktas.

How the league phase table looks after Matchday 1 👀 #UEL pic.twitter.com/6D7BqYEKHP

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 26, 2024