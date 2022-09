Así va la tabla general de la Liga MX Femenil tras la Jornada 11

Faltan sólo seis jornadas para que empiece la liguilla de la Liga BBVA MX Femenil, y a pesar de haberse jugado ya 11 fechas, las sorpresas siguen a tope.

En esta fecha, se jugó el derbi capitalino entre Pumas y Cruz Azul, en el que se dividieron unidades con un marcador 2-2. Con esto, la Máquina aterrizó en el octavo puesto, fuera de liguilla, mientras que las universitarias se han logrado mantener en lo alto.

Deseo 2: Entretenimiento | Presentación de El Canal el Mundial

Chivas remonta y sigue como líder el Apertura 2022

Puebla recibió en casa a Chivas, en un duelo de máxima intensidad. Las ‘Enfranjadas’ venían con la motivación al máximo después de imponerse por la mínima ante el América. Carolina Jaramillo inauguró el marcador desde el minuto dos, pero las poblanas reaccionaron rápidamente.

En el minuto 11, Rebeca Villuendas anotó desde los once pasos, y tan sólo cuatro minutos más tarde, Carolina Solís amplió la ventaja. Las actuales campeonas no iban a permitirse no sumar y así mantener el liderato general, por lo que Gabriela Valenzuela y Rubí Soto fueron las autoras de los tantos de la remontada.

Las rojiblancas se mantienen en la primera posición con 30 unidades y una sola derrota, mientras que Puebla está en el puesto número 12.

Te puede interesar: La grandeza del América, la motivación de Renata Masciarelli

Tigres sigue con racha goleadora en el Apertura 2022

En este Apertura 2022, Tigres se ha consolidado como el equipo más efectivo a la ofensiva, y en esta ocasión, lo demostró frente al Atlético San Luis, a quienes derrotaron 1-5 a domicilio. A pesar de no robarse el liderato, las Amazonas se mantienen como la mejor ofensiva con 34 goles, la mejor defensiva, ya que sólo han recibido cinco, y tienen en su plantel a la actual goleadora, Mia Fishel que ha anotado en diez ocasiones.

América regresa a la senda del triunfo

Después de caer de forma inesperada ante Puebla, el América de Ángel Villacampa se reencontró con el triunfo después de imponerse 2-0 ante Juárez, mismas que le rompieron el invicto a Chivas.

Los dos goles del encuentro los marcó Kiana Palacios, con lo que llegó a nueve en la campaña y regresó a la pelea por el campeonato de goleo; además, Andrea Falcón, la recién llegada del Barcelona, debutó como águila y dio una asistencia.

En Aguascalientes, una escuadra de Pachuca mermada se impuso por la mínima ante Necaxa, que sólo suma un triunfo en la temporada y se ubican en el sótano de la tabla.

De forma simultánea, León cayó ante Querétaro en casa. El único gol del encuentro fue de Maritza Maldonado, quien anotó de volea para adelantar a ‘Gallos’ y darles su segunda victoria en el certamen.

Atlas cada vez más lejos de liguilla del Apertura 2022

Atlas sumó su tercera derrota en el campeonato en manos de Rayadas, quienes se impusieron 4-1. Las de Monterrey se han mantenido constantes en la cuarta posición a lo largo de 11 semanas, mientras que las rojinegras descendieron a la onceava posición y cada vez se alejan más de la oportunidad de clasificar a fase eliminatoria.

Te puede interesar: Cuatro clubes de la Liga BBVA MX Femenil entre los mejores de Concacaf

Mazatlán estrena entrenador con triunfo

Mazatlán Femenil recibió en el Kraken al Toluca, partido en el que debutó su nuevo director técnico José Madrigal. Después de una difícil temporada para las ‘Cañoneras’ que se ubicaban al fondo de la tabla y como la peor defensiva, se lograron imponer 3-1 ante las Diablas, quienes marcaron el tanto de la honra en el tiempo complementario.