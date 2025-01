Así va la tabla de goleo tras la jornada 1 del Clausura 2025 | Liga BBVA MX

El pasado viernes 10 de enero del 2025, regresó la actividad del futbol mexicano con el inició del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, para conocer al nuevo campeón de goleo. En el Apertura 2024, lo terminó ganando Paulinho con el Toluca.

Con la jornada 1, se disputaron ocho encuentros, quedando pendiente que se juegue el partido de Pachuca vs León. Los encuentros dejaron un total de cinco victorias, tres empates y un total de 21 goles anotados. En el partido que más goles hubo fue en el de Tijuana vs Toluca que terminó 2-4 a favor de los diablos.

Empieza la lucha por ser campeón de goleo y en el primer lugar se coloca Alexis Vega del Toluca con dos goles. El delantero mexicano arrancó con el pie derecho pero aún quedan muchas jornadas por disputarse.



Hasta el momento, son 19 los jugadores que se encuentran por debajo de Alexis Vega con un gol anotado. La página oficial de la Liga BBVA MX los acomoda en el siguiente orden: Junio Nunes y Paulinho de Toluca, Diego Lainez, Fernando Gorriarán y Guido Pizarro de Tigres, Ruvalcaba y Rodrigo López de Pumas, Antonio Álvarez del América, Roberto Alvarado de Chivas, Uros Durdevic de Atlas, Dieter Villalpando de Juárez, Ángel Sepúlveda de Cruz Azul, Mauro Lainez de Mazatlán, Cambindo de Necaxa, Zúñiga y Reynoso de Tijuana, Jorge Rodríguez de Rayados, Gustavo Ferrareis de Puebla y Luc Salles-lamonge del Atlético San Luis.

Partidos Jornada 2 Clausura 2025

Los partidos que se van a disputar en la jornada 2 del Clausura 2025 son: El jueves 16 de enero América vs Tijuana. El viernes 17 de enero: Puebla vs Atlético de San Luis, Tigres vs Mazatlán y Necaxa vs Chivas. El sábado 18 de enero: Toluca vs Monterrey, Juárez vs Cruz Azul y Atlas vs León. Por último, el domingo 19 de enero Querétaro vs Pumas.