¡Líder imparable!: Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 13 de la Liga MX

La Jornada 13 del Apertura 2025 confirmó lo que muchos sospechaban: Joao Paulo Dias está decidido a quedarse con el título de goleo. El delantero portugués del Toluca volvió a marcar, esta vez ante los Gallos del Querétaro, y amplió su ventaja en lo más alto de la tabla, consolidando un rendimiento que ya es referencia en el campeonato mexicano.

Gol Paulinho | Toluca 2 - 0 Querétaro | Jornada 13 | Liga BBVA MX | Apertura 2025

Con 10 anotaciones en 13 jornadas, el atacante escarlata no solo lidera el ranking, sino que también ha mantenido una impresionante regularidad: anota cada 72 minutos y ha sido clave en la ofensiva del conjunto mexiquense, que sigue peleando los primeros lugares del torneo.

Detrás de él, Joao Pedro Geraldino del Atlético de San Luis no se rinde. El italiano no anotó en la derrota de su equipo ante el Mazatlán y se quedó con nueve goles. Un escalón más abajo aparece Germán Berterame (Monterrey), con ocho tantos, completando el podio de los artilleros.

La lucha por el goleo: mexicanos en la pelea

El orgullo nacional sigue presente gracias a Ángel Sepúlveda y Armando González, ambos con seis y siete goles respectivamente. En una temporada dominada por extranjeros, su rendimiento mantiene viva la ilusión de ver a un mexicano competir por la cima.

Por detrás, jugadores como Sergio Canales, Juan Brunetta y Frank Boya completan un top 10 repleto de nombres de peso, donde cada jornada puede alterar el orden con un simple golpe de red.

La fecha también dejó duelos de alto voltaje, como el triunfo de Cruz Azul 2-1 sobre América en el Clásico Joven , con goles de Ignacio Rivero y Gabriel Fernández, resultado que reacomodó la parte alta de la tabla y encendió aún más el cierre del torneo.

Tabla de goleo Liga MX – Jornada 13 (Apertura 2025)