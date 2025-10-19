deportes
¡Líder imparable!: Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 13 de la Liga MX

La Jornada 13 de la Liga BBVA MX dejó goles, emociones y un líder que no suelta la cima. Así marcha la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX.

Joao Paulo Dias, delantero del Toluca, festeja gol en el Apertura 2025
Emmanuel Martinez/MEXSPORT
Joao Paulo Dias, delantero del Toluca, festeja gol en el Apertura 2025.
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
Liga MX
La Jornada 13 del Apertura 2025 confirmó lo que muchos sospechaban: Joao Paulo Dias está decidido a quedarse con el título de goleo. El delantero portugués del Toluca volvió a marcar, esta vez ante los Gallos del Querétaro, y amplió su ventaja en lo más alto de la tabla, consolidando un rendimiento que ya es referencia en el campeonato mexicano.

Gol Paulinho | Toluca 2 - 0 Querétaro | Jornada 13 | Liga BBVA MX | Apertura 2025

Con 10 anotaciones en 13 jornadas, el atacante escarlata no solo lidera el ranking, sino que también ha mantenido una impresionante regularidad: anota cada 72 minutos y ha sido clave en la ofensiva del conjunto mexiquense, que sigue peleando los primeros lugares del torneo.

Detrás de él, Joao Pedro Geraldino del Atlético de San Luis no se rinde. El italiano no anotó en la derrota de su equipo ante el Mazatlán y se quedó con nueve goles. Un escalón más abajo aparece Germán Berterame (Monterrey), con ocho tantos, completando el podio de los artilleros.

La lucha por el goleo: mexicanos en la pelea

El orgullo nacional sigue presente gracias a Ángel Sepúlveda y Armando González, ambos con seis y siete goles respectivamente. En una temporada dominada por extranjeros, su rendimiento mantiene viva la ilusión de ver a un mexicano competir por la cima.

Por detrás, jugadores como Sergio Canales, Juan Brunetta y Frank Boya completan un top 10 repleto de nombres de peso, donde cada jornada puede alterar el orden con un simple golpe de red.

La fecha también dejó duelos de alto voltaje, como el triunfo de Cruz Azul 2-1 sobre América en el Clásico Joven , con goles de Ignacio Rivero y Gabriel Fernández, resultado que reacomodó la parte alta de la tabla y encendió aún más el cierre del torneo.

Tabla de goleo Liga MX – Jornada 13 (Apertura 2025)

PosJugadorClubGMJAnota cadaNacionalidad
Joao Paulo DiasToluca1071971.90 minPortugués
Joao Pedro GeraldinoAtlético de San Luis91,139126.56 minItaliano
Germán BerterameMonterrey81,146143.25 minArgentino
Juan Francisco BrunettaTigres71,006143.71 minArgentino
Armando GonzálezGuadalajara7854122.00 minMexicano
Sergio CanalesMonterrey6860143.33 minEspañol
Ángel Baltazar SepúlvedaCruz Azul6601100.17 minMexicano
Frank Thierry BoyaTijuana6900150.00 minBelga
Óscar Eduardo EstupiñánFC Juárez6756126.00 minColombiano
10ºJesús Ricardo AnguloToluca
