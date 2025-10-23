¡DE LOCURA!: Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 14 de la Liga MX

La Jornada 14 del Apertura 2025 dejó más que simples resultados: fue una fecha clave para la carrera individual por ser el máximo artillero del torneo. Mientras algunos estiran su ventaja, otros se acercan con pasos firmes. Y en este contexto, la tabla de goleo se mueve con tensión.

El gran protagonista sigue siendo Joao Paulo Dias (Toluca), quien con 10 goles, mantiene el liderato con cierta comodidad, gracias a su registro de anotación cada 71.90 minutos. No obstante, detrás suyo la persecución crece y varios jugadores comienzan a apretar el acelerador.

Las persecuciones se encienden

En segundo lugar aparece Germán Berterame (Monterrey) con 9 goles —a solo uno del líder—, mientras que Joao Pedro Geraldino (Atlético de San Luis) también acumula 9, aunque con mayor tiempo en cancha. Esto convierte la disputa en un mano a mano que podría definirse en cualquiera de las próximas jornadas.

Más atrás, Sergio Canales (Monterrey) y Juan Francisco Brunetta (Tigres) han sumado 7 tantos cada uno, manteniéndose como amenazas válidas a la corona.

¿Y los mexicanos? Siguen en la pelea

En un torneo dominado por extranjeros en la ofensiva, brilla la presencia de mexicanos como Armando González (Guadalajara) y Ángel Baltazar Sepúlveda (Cruz Azul), quienes con 7 y 6 goles respectivamente, se mantienen en el top 10. Su rendimiento refuerza la apuesta por talento nacional que los clubes mexicanos valoran cada vez más.

La fecha se disputó entre el martes 21 y miércoles 22 de octubre, en una “fecha doble” vital para el cierre del torneo, donde todos los resultados cuentan y ningún gol puede considerarse casual.

