Nota

¡DE LOCURA!: Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 14 de la Liga MX

La jornada 14 ha dejado muchos goles, y la batalla por el liderato de goleo individual cada vez se aprieta más. Aquí te presentamos a los delanteros más efectivos de la Liga MX

João Paulo Dias Paulinho Toluca Liga MX
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
Liga MX
La Jornada 14 del Apertura 2025 dejó más que simples resultados: fue una fecha clave para la carrera individual por ser el máximo artillero del torneo. Mientras algunos estiran su ventaja, otros se acercan con pasos firmes. Y en este contexto, la tabla de goleo se mueve con tensión.

El gran protagonista sigue siendo Joao Paulo Dias (Toluca), quien con 10 goles, mantiene el liderato con cierta comodidad, gracias a su registro de anotación cada 71.90 minutos. No obstante, detrás suyo la persecución crece y varios jugadores comienzan a apretar el acelerador.

Las persecuciones se encienden

En segundo lugar aparece Germán Berterame (Monterrey) con 9 goles —a solo uno del líder—, mientras que Joao Pedro Geraldino (Atlético de San Luis) también acumula 9, aunque con mayor tiempo en cancha. Esto convierte la disputa en un mano a mano que podría definirse en cualquiera de las próximas jornadas.

Más atrás, Sergio Canales (Monterrey) y Juan Francisco Brunetta (Tigres) han sumado 7 tantos cada uno, manteniéndose como amenazas válidas a la corona.

¿Y los mexicanos? Siguen en la pelea

En un torneo dominado por extranjeros en la ofensiva, brilla la presencia de mexicanos como Armando González (Guadalajara) y Ángel Baltazar Sepúlveda (Cruz Azul), quienes con 7 y 6 goles respectivamente, se mantienen en el top 10. Su rendimiento refuerza la apuesta por talento nacional que los clubes mexicanos valoran cada vez más.

La fecha se disputó entre el martes 21 y miércoles 22 de octubre, en una “fecha doble” vital para el cierre del torneo, donde todos los resultados cuentan y ningún gol puede considerarse casual.

Tabla de goleo Liga MX – Jornada 14 (Apertura 2025)

PosJugadorClubGMJAnota cadaNacionalidad
Joao Paulo DiasToluca1071971.90 minPortugués
Germán BerterameMonterrey91,215135.00 minArgentino
Joao Pedro GeraldinoAtlético de San Luis91,229136.56 minItaliano
Sergio CanalesMonterrey7938134.00 minEspañol
Juan Francisco BrunettaTigres71,096156.57 minArgentino
Armando GonzálezGuadalajara7899128.43 minMexicano
Paul Brian RodríguezAmérica6784130.67 minUruguayo
Ángel Baltazar SepúlvedaCruz Azul6688114.67 minMexicano
Frank Thierry BoyaTijuana6990165.00 minBelga
10ºÓscar Eduardo EstupiñánFC Juárez6
Toluca FC
Cruz Azul
Club América
Chivas
