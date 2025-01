Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la jornada 2 del Clausura 2025

Se han disputado dos jornadas del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. En la segunda jornada del torneo, se disputaron un total de nueve encuentros, nos regaló un total de siete victorias, dos empates y 26 goles anotados., la fecha inició desde el jueves 16 de enero del 2025 y terminó el 20 de enero del 2025.

Gol del Piojo Alvarado: Necaxa 3-2 Chivas | Jornada 2 del Clausura 2025

En los partidos que más goles hubo fue en el Necaxa vs Chivas y Querétaro vs Pumas que terminó 3-2 a favor de los locales.

Tabla de goleo Liga BBVA MX Clausura 2025

Continúa la lucha por ser campeón de goleo, tras la jornada dos, aumentó la lista de anotadores. Hasta el momento, son 40 jugadores los que han logrado marcar gol.

Del primer al quinto lugar se encuentran empatados a dos goles. Acomodados de la siguiente forma: Helio Junio Nunes de Toluca, Alexis Vega del Toluca, Roberto Alvarado de Chivas, Pablo Edson Barrera de Querétaro y Luc Salles-lamonge del Atlético San Luis.

Del sexto al lugar 40, se encuentran los futbolistas con solo un gol anotado. En la página de la Liga BBVA MX, los futbolistas que completan el top 10 por el título de goleo son: en sexto Diego Lainez, en séptimo Fernando Gorriarán, en octavo Jesús Ángel Garza, en noveno Guido Pizarro, los cuatro futbolistas de Tigres y en décimo aparece Paulinho de Toluca.

Por debajo de ellos se encuentran jugadores como: Sergio Canales de Rayados, Ángel Sepúlveda de Cruz Azul y Zúñiga de Tijuana. Tres futbolistas que en el torneo pasado compitieron por el título de goleo.

Partidos Jornada 3 Clausura 2025

Los partidos que se van a disputar en la jornada 3 del Clausura 2025 son: el viernes 24 de enero: Atlético de San Luis vs Necaxa, Mazatlán vs Toluca y Tijuana vs Querétaro. El sábado 25 de enero: León vs Juárez, Cruz Azul vs Puebla, Santos vs América, Chivas vs Tigres y Monterrey vs Pachuca . Por último, el domingo 26 de enero Pumas vs Atlas.