Tabla de goleo de la Liga BBVA MX, así va el liderato HOY tras la jornada 9 del Clausura 2025

Con varios goles y algunas sorpresas como la caída de Chivas ante el Atlético San Luis y la goleada del Toluca al Querétaro en el Nemesio Díez , cerró la Jornada 9 del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, en donde ya hay varios jugadores que comienzan a destacar y a despegarse en la tabla de goleo individual, como es el caso del colombiano Díber Cambindo .

El delantero de los Rayos promedia prácticamente un gol por partido en el certamen después de nueve fechas disputadas y hasta el momento no tiene a nadie que le compita en ese rubro, aunque en los últimos encuentros Paulinho del Toluca y John Kennedy del Pachuca, comienzan a despuntar.

Asimismo, equipos grandes como Chivas y Pumas, que normalmente están obligados a pelear por el título, actualmente no tienen a ningún delantero que esté destacando, siendo el Rebaño Sagrado el más afectado durante los últimos años ya que se la ha complicado encontrar a un referente en ataque y aunque trajeron a Javier “Chicharito” Hernández, el ex jugador del Real Madrid no ha podido asentarse debido a varias lesiones y bajas de nivel de juego.

Gol de Díber Cambindo: Necaxa 3-1 Mazatlán | Jornada 8 del Clausura 2025

Así marcha la tabla de goleo HOY del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

Díber Cambindo, ex delantero de Cruz Azul, ha encontrado su lugar en los Rayos del Necaxa siendo pieza fundamental en el esquema de Nicolás Larcamón con nueve goles al momento en el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, destacando por encima de sus rivales.

Los artilleros que le siguen el paso a Cambindo son Paulinho del Toluca que aprovechó su Hat-Trick ante FC Juárez y John Kennedy del Pachuca, uno de los fichajes bomba aunque con pocos reflectores para este torneo. Los mexicanos con más goles al momento son Alexis Vega y Ricardo Marín con cuatro anotaciones cada uno.

Tabla de goleo en el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX: