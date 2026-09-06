Así va la tabla de Constructores tras el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

El Gran Premio de Italia 2026 terminó por convertirse en otra demostración de fuerza de Mercedes. La escudería alemana consiguió un espectacular 1-2 en Monza y aumentó considerablemente su ventaja al frente del Campeonato Mundial de Constructores de Fórmula 1.

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Kimi Antonelli protagonizó la remontada del fin de semana. El italiano arrancó desde la posición 19 debido a una penalización por cambio de componentes de la unidad de potencia y terminó ganando frente a su público, después de superar en las últimas vueltas a su compañero George Russell.

Max Verstappen completó el podio para Red Bull, mientras que Ferrari sufrió un domingo especialmente complicado en casa: Charles Leclerc abandonó después de un fuerte accidente en la segunda vuelta y Lewis Hamilton terminó sexto.

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¿Cómo quedó el Mundial de Constructores después de Monza?

Mercedes salió de Italia con 468 puntos y una ventaja de 122 unidades sobre Ferrari. McLaren se mantiene tercero, mientras que Red Bull ocupa la cuarta posición.

La clasificación queda de la siguiente manera:

Mercedes – 468 puntos

Ferrari – 346 puntos

McLaren – 287 puntos

Red Bull – 204 puntos

Racing Bulls – 75 puntos

Alpine – 62 puntos

Haas – 21 puntos

Audi – 16 puntos

Williams – 11 puntos

Aston Martin – 3 puntos

Cadillac – 0 puntos

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Cadillac sigue sin sumar con Checo Pérez

La pelea en la zona baja tampoco tuvo cambios favorables para Cadillac. La escudería estadounidense continúa como el único equipo sin puntos en su temporada de debut.

Sergio ‘Checo’ Pérez había arrancado el Gran Premio de Italia desde la posición 17, justo detrás de su compañero Valtteri Bottas, pero ninguno consiguió colocar al Cadillac dentro del Top 10.

Con 13 Grandes Premios disputados, Mercedes comienza a construir una diferencia importante.