Así va la tabla de posiciones del Clausura 2025 tras la jornada 3 de la Liga BBVA MX

Finalizó la actividad de la jornada 3 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Se disputaron un total de nueve encuentros, la fecha inició desde el viernes 24 de enero del 2025 y terminó el domingo 26 de enero del 2025.

Posiciones jornada 3 Liga BBVA MX

La segunda jornada nos regaló un total de seis victorias, tres empates y 24 goles anotados. En los partidos que más goles hubo fue en el Santos vs América y Monterrey vs Pachuca que terminaron 1-4 y 2-3 cada encuentro.

Luego de que se disputaron todos los partidos correspondientes, hay cambios en lo más alto de la tabla. En primer lugar se encuentra el América con siete puntos y en segundo Tigres con siete puntos. Del tercer al quinto lugar de la tabla, se ubican Necaxa, Pachuca y León todos con seis puntos conseguidos. En el caso de Pachuca y León, tienen un encuentro menos disputado.



¡Se fue la Jornada 3! 💥América lidera el Clausura 2025. Cruz Azul es penúltimo y no conoce la victoria en medio del escándalo por la salida de Martín Anselmi. 📈 #FutAzteca pic.twitter.com/QhdpKoy4O5 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 26, 2025

Del sexto al onceavo lugar se encuentran: Toluca, Chicas, Pumas, Mazatlán, Juárez y Tijuana con cuatro puntos conseguidos. En el lugar doce y trece se encuentran Querétaro y Atlético de San Luis con tres puntos.

Del lugar 14 al 17, se ubican Rayados, Puebla, Atlas y Cruz Azul con dos puntos conseguidos. Por último, en el lugar 18 se encuentra Santos con cero puntos y tres derrotas de forma consecutiva.

Tabla de posiciones Clausura 2025 Liga BBVA MX





Partidos Jornada 4 Clausura 2025

Los partidos que se van a disputar en la jornada 4 del Clausura 2025 son: el martes 28 de enero: Puebla vs Mazatlán, América vs Atlético de San Luis, Tigres vs Tijuana, León vs Chivas, Necaxa vs Cruz Azul. El miércoles 29 de enero: Querétaro vs Pachuca, Atlas vs Rayados, Juárez vs Santos y Pumas vs Toluca.