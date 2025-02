¡James Rodríguez es superlíder! Así va la tabla de posiciones del Clausura 2025 tras la jornada 7 | Liga BBVA MX

Se ha terminado la jornada 7 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, hasta el momento solo hay un equipo que se mantiene invicto en la competición.

La jornada 7 nos regaló un total de ocho victorias, un empate y 33 goles anotados. En el partido que más goles hubo fue en el Querétaro vs Monterrey que terminó empatado 2-4.

Tabla del Clausura 2025

Hay cambios en lo más alto de la tabla. En el primer lugar se mantiene el León que marcha invicto con cinco victorias y dos empates, acumulando 19 puntos.

En segundo y tercero aparecen América y Tigres, con 16 puntos conseguidos y solo una derrota hasta el momento. En cuarto y quinto lugar están Pachuca y Juárez con 13 puntos.

En el sexto y séptimo lugar se encuentran Toluca y Necaxa con 12 puntos. En el octavo y noveno lugar están Cruz Azul y Pumas con once puntos. En décimo aparece el conjunto de Rayados con nueve puntos.

¡Se fue la Jornada 7! 💥 ¿Y los ‘4 grandes’? América, Cruz Azul, Chivas y Pumas perdieron sus respectivos partidos. León retoma el liderato y es el ÚNICO INVICTO en el Clausura 2025. 📈 #FutAzteca pic.twitter.com/ro2wyU3Nnq — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 17, 2025

En el onceavo y doceavo lugar, están Chivas y Mazatlán con ocho puntos. Del lugar trece al catorce, se ubican Atlas y Querétaro con siete puntos. En el lugar quince está Puebla con cinco puntos.

En el lugar 16 está Tijuana con cuatro puntos y en el lugar 17 está Atlético de San Luis con tres puntos. Aun en el último lugar, con un punto conseguido se encuentra Santos.

Así se jugará la Jornada 8 del Clausura 2025

Para la jornada 8 del Clausura 2025, los partidos que se van a disputar son: el viernes 21 de febrero: Necaxa vs Mazatlán y Puebla vs Tijuana. El sábado 22 de febrero: Juárez vs Toluca, Monterrey vs Atlético de San Luis, León vs Tigres, Chivas vs Pachuca y Pumas vs América. Para el domingo 23, se jugará el Santos vs Atlas y Cruz Azul vs Querétaro.