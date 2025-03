Así va la tabla de posiciones del Clausura 2025 tras la jornada 10 | Liga BBVA MX

Se ha terminado la jornada 10 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, sigue trascurriendo el torneo y solo hay un equipo que se mantiene invicto en la competición.

La fecha 10 del futbol mexicano nos regaló un total de siete victorias, dos empates y 24 goles anotados. En el partido que más goles hubo fue en el Rayados vs Santos que terminó 4-2.

Resumen: Necaxa 1-2 Tigres | Jornada 10 del Clausura 2025

Así va la tabla de la Liga BBVA MX

La competencia empieza a cerrarse conforme pasan las jornadas, los equipos empiezan a tener partidos más apretados.

En el primer lugar, se sigue manteniendo el León que marcha invicto con ocho victorias y dos empates, acumulando 26 puntos. En segundo se encuentra el tricampeón, América con 23 puntos, en tercero aparece Tigres con 19 puntos.

Del cuarto al sexto lugar, se encuentran igualados con 18 puntos Toluca, Necaxa y Cruz Azul. En el séptimo y octavo lugar, con 17 puntos se encuentran Pachuca y Juárez.

En el noveno lugar se ubica Rayados con 15 puntos conseguidos. En el décimo lugar aparece Chivas con 14 puntos. En onceavo lugar se ubica Mazatlán con 12 puntos y en doceavo lugar Pumas con 11 puntos.

En el lugar 13 y 14 se encuentran Atlas y Querétaro con diez puntos. En el lugar 15 Puebla con ocho puntos. En el lugar 16 se ubica Tijuana con siete puntos, en el lugar 17 se encuentra Atlético de San Luis con seis puntos. Y de vuelta al último lugar se encuentra Santos con cuatro puntos.

Los partidos de la Jornada 11 del Clausura 2025

La Jornada 11 del Clausura 2025, arranca el viernes 7 de marzo del 2025 con tres partidos: Atlético de San Luis vs Juárez, Tigres vs Querétaro y Puebla vs Pumas. Para el sábado 8 de marzo, se juegan cuatro partidos; Toluca vs Necaxa, Pachuca vs Mazatlán, Cruz Azul vs Rayados y Chivas vs América. Para el domingo 9 de marzo, se juegan dos encuentros: Santos vs León y Tijuana vs Atlas.