Así va la tabla de posiciones del Clausura 2025 tras la jornada 13 | Liga BBVA MX

Ha concluido la jornada 13 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. La fecha reinicio con la activida de la competición tras la fecha FIFA del mes de marzo.

La jornada 13 del futbol mexicano nos regaló un total de ocho victorias, un empate y 28 goles anotados. En los partidos que más goles hubo fueron en el Mazatlán vs Atlas, Toluca vs Pachuca y Santos vs Atlético de San Luis los dos primeros terminaron 3-2 a favor de los locales y el último finalizó 2-3.

Resumen: Mazatlán 3-2 Atlas | Jornada 13 del Clausura 2025

Así va la tabla de la Liga BBVA MX

Con el regreso de actividad de la Liga BBVA MX, varios equipos buscaron llevarse los tres puntos para meterse en la lucha por un lugar a la siguiente fase del torneo. Solo quedan cuatro jornadas por disputarse y era vital poder sacar puntos.

En el primer lugar, aparece el conjunto del América con 30 puntos, los de Coapa se mantienen en la primera posición siendo la mejor defensiva del torneo. En segundo aparece Toluca con 27 puntos, en el tercer puesto se ubica León con 26 puntos. en cuarto y quinto se encuentran Tigres y Cruz Azul con 25 puntos. En sexto se encuentra Necaxa con 24 puntos.

En séptimo y octavo lugar, se encuentran igualados con 21 puntos Pachuca y Juárez. En el noveno lugar, con 19 puntos se encuentran Rayados.

En décimo lugar se ubica Pumas con 17 puntos. En el onceavo y doceavo lugar aparece Chivas y Mazatlán con 16 puntos.

En el lugar 13 y 14 se encuentran Atlas y Querétaro con 13 puntos. En el lugar 15 se encuentra Atlético de San Luis con 12 puntos. En el lugar 16 se ubica Tijuana con diez puntos, en el lugar 17 se encuentra Puebla con ocho puntos. Y de vuelta al último lugar se encuentra Santos con siete puntos.