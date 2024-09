Así va la tabla de posiciones del Apertura 2024 tras la jornada 6 | Liga BBVA MX

Terminó la actividad de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. La fecha dejó siete victorias, dos empates y un total de 32 goles marcados. Hubo tres partidos en los que más goles se marcaron y fue en el Chivas vs Juárez, Cruz Azul vs América y Santos vs Necaxa en los que se anotaron cinco goles.

Tras la jornada 6, vendrá un parón en la Liga BBVA MX pues comienza la fecha FIFA del lunes 2 de septiembre al jueves 12. Por lo que en lo más alto de la tabla se encuentra y seguirá por unos días más, el conjunto de Cruz Azul al vencer al América y llegar a 16 puntos.

Los siguientes tres lugares se encuentran empatados con 14 puntos, pero por la diferencia de goleo Tigres se ubica en el segundo lugar, en tercer lugar Toluca y en cuarto Tijuana. En quinto se encuentra Rayados con 13 puntos.

Del sexto al octavo, se encuentran tres equipos tres equipos con once puntos, en sexto aparecen las Chivas, en séptimo Atlético de San Luis y en octavos Atlas. En noveno se ubica Pumas con diez puntos, en décimo aparece Puebla con ocho puntos, en onceavo aparece Necaxa con siete puntos y en doceavo América.

Los siguientes tres lugares los ocupan Mazatlán, Pachuca y Santos con cinco puntos cada uno. En el lugar 16 se ubica León con cuatro puntos y en los dos últimos lugares están Juárez y Querétaro con un punto.

Tabla de posiciones Apertura 2024

La actividad en el futbol mexicano regresará con la jornada 7 el 13 de septiembre del 2024, con el viernes botanero.

