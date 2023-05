Así va la tabla de posiciones del Clausura 2023 tras la jornada 16

Terminó la actividad de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. La fecha 16 nos dejó seis victorias, tres empates y un total de 19 goles marcados. Hubo un partido en el que más goles marcaron en la jornada y fue en el Necaxa vs Atlas. El partido terminó Necaxa 1-3 Atlas.

En lo más alto de la tabla y con el primer lugar asegurado se queda Monterrey con 37 puntos conseguidos tras ganarle a Mazatlán 2-0. Registra una ventaja de seis puntos sobre el segundo lugar de la tabla que acumula 31 puntos y se trata del América. En el tercer lugar se encuentra Chivas con 31 puntos por la diferencia de goleo y en cuarto se encuentra el Toluca con 29 puntos.

Por el momento, Monterrey tiene su boleto asegurado a la Liguilla mientras que los otros tres lugares dependerían de la siguiente jornada para obtener su pase directo.

Por otra parte, en el repechaje ya hay tres equipos con su boleto asegurado, los cuales son: Pachuca en el quinto lugar con 28 puntos, León en el sexto con 27 puntos, en el séptimo lugar está Tigres con 25 puntos. Aún faltan por definirse los últimos cinco lugares, por el momento en octavo está Cruz Azul con 21 puntos, en noveno Atlas con 20 puntos, en décimo Querétaro con 20 puntos, en onceavo Santos Laguna con 19 puntos y Pumas en doceavo con 18 puntos.

Es importante destacar que el conjunto del Querétaro no podrá participar en el repechaje por quedar en el último lugar de la porcentual.

Por último, le siguen Atlético San Luis con 18 puntos, Puebla con 17 puntos, Tijuana con 16 puntos. Los últimos tres lugares los conforman Juárez con 15 puntos, Necaxa con 14 puntos y Mazatlán con siete puntos en el último lugar.

Tabla de posiciones Clausura 2023

Partidos de la jornada 17 del Clausura 2023

La última jornada del Torneo Clausura 2023 empieza el viernes 28 de de abril con el partido de: Puebla vs Tijuana y Juárez vs América. El viernes 14 de abril juegan Necaxa vs Puebla y Mazatlán vs Tijuana. Para el sábado 29 de abril juegan Atlético San Luis vs Atlas, Monterrey vs Pumas, Guadalajara vs Mazatlán y Cruz Azul vs Santos Laguna. Por último, el domingo 30 de abril se enfrentan Toluca vs Necaxa, Querétaro vs Pachuca y León vs Tigres.

